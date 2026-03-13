Slušaj vest

Meme kriptovaluta vezana za Donalda Trampa, poznata kao $TRUMP, pokazala je koliko nepredvidiv može biti svet digitalnih valuta. Token lansiran na Solana mreži u januaru prošle godine doživeo je trenutni skok vrednosti, dosegnuvši više od 75 dolara po jedinici, što je privremeno povećalo bogatstvo investitora koji su uložili u novčić.

Međutim, od tada je vrednost naglo opala. U utorak veče $TRUMP je pao na 2,87 dolara, što predstavlja pad od 96% u odnosu na vrhunac, a vrednost se ubrzo spustila i na 2,73 dolara.

Foto: Shutterstock

Meme novčići i volatilnost tržišta

Pad $TRUMP-a događa se u kontekstu šireg pada kriptovaluta, uključujući Bitcoin, koji je u poslednjih šest meseci izgubio više od 38% vrednosti. Za razliku od Bitcoina, koji pokazuje znakove stabilizacije, Trampov token praktično je izgubio tržišnu relevantnost.

Ovo podseća na uobičajene rizike meme novčića - visoka volatilnost i potencijalni gubitak gotovo celokupne investicije za prosečnog korisnika.

Foto: REDPIXEL.PL/Shutterstock

Sumnjive prakse i rani investitori

Grupa investitora koji su kupili $TRUMP po niskim cenama odmah nakon lansiranja, kasnije je prodala svoje tokene, zarađujući stotine miliona dolara. Jedan korisnik koji je otvorio nalog samo nekoliko sati pre lansiranja navodno je profitirao čak 109 miliona dolara.

Ova situacija podseća na tzv. “rug pull” prevare u svetu kriptovaluta, gde inicijalni kreatori hype-om podižu cenu, prodaju svoje udele i ostavljaju ostale investitore sa gotovo bezvrednim tokenima.

Foto: Shutterstock

Prihodi za Trampove kompanije

Iako nije potvrđeno da je porodica Tramp direktno učestvovala u ovim praksama, iz kriptovalute su zarađene ogromne sume kroz naknade za trgovanje. Samo u dve prve nedelje od lansiranja prihod od naknada dostigao je preko 100 miliona dolara.

Do januara, prema izveštajima Financial Times-a, kombinovani prihodi $TRUMP i $MELANIA tokena premašili su 427 miliona dolara, što uključuje prodaju i naknade za transakcije.

Foto: EPA, Profimedia

Lekcija za investitore

Pad $TRUMP tokena služi kao upozorenje za sve koji ulažu u meme kriptovalute: brzi profiti često dolaze sa velikim rizicima. Volatilnost i mogućnost manipulacije tržištem čine ovakve investicije izrazito rizičnim, a novac koji se zaradi ranim kupcima može biti izgubljen za prosečne investitore.

Za ljubitelje kriptovaluta, ovo je primer kako hype i celebrity marketing mogu privući pažnju, ali i dovesti do ozbiljnih finansijskih gubitaka.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.