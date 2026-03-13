Slušaj vest

Popularnost Formule 1 danas je veća nego ikada, a sve više globalnih proizvođača automobila želi da se uključi u spektakl. Najnoviji u nizu je kineski BYD, trenutno najveći proizvođač električnih vozila na svetu, koji razmatra ulazak u elitni motorsport.

Ovo dolazi u trenutku kada vidimo povratke i nova partnerstva velikih kompanija, poput Forda sa Red Bull Racingom, Audija sa fabričkim timom, GM-a kroz Cadillaca, i Toyota Gazoo Racinga u saradnji sa Haasom.

Foto: Shutterstock

Fokus na električnu energiju

BYD je navodno zainteresovan za F1 delom zbog nove ere turbo-hibridnih motora od 1,6 litara, gde se sve više pažnje posvećuje električnim sistemima. Ulaganje u motorsport pruža priliku za promociju inovacija i testiranje tehnologija u ekstremnim uslovima.

Bloomberg izveštava da kineska kompanija razmatra i druge oblike autosporta, uključujući World Endurance Championship, ali da je Formula 1 najatraktivnija zbog globalnog uticaja i prestiža.

Foto: Shutterstock

Novi tim ili kupovina postojećeg

Formiranje potpuno novog F1 tima predstavlja ogromni izazov. Istorija pokazuje da je čak Andrettiju trebalo više godina da uveri investitore u sportu, dok je na kraju morao da predaje kontrolu kako bi osigurao mesta na startnoj liniji.

Lakša opcija za BYD bi bila kupovina postojećeg tima. Slično je uradio Audi kupovinom Sauber tima, što se procenjuje na oko 600 miliona evra, dok BYD za ulazak kroz akviziciju ili partnerstvo mora biti spreman na slične troškove, uključujući i više od 500 miliona evra godišnje za vođenje tima.

Foto: Shutterstock

Podrška FIA-e i globalni marketing

Predsednik FIA-e Mohammed Ben Sulayem izrazio je spremnost da pozdravi kinesku kompaniju u F1, naglašavajući da je nakon dolaska američkih timova logičan sledeći korak dobrodošlica kineskom proizvođaču.

Za BYD, ulazak u Formulu 1 bio bi i strateški marketinški potez, omogućavajući jačanje globalnog prisustva i promociju tehnologija električnih vozila pred milionskom publikom širom sveta.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za budućnost F1

Ako BYD zaista uđe u sport, možemo očekivati rast kineskog uticaja u F1, nove tehnologije i dodatnu konkurenciju među proizvođačima. Takav potez mogao bi promeniti dinamiku sporta, ali i otvoriti vrata novim inovacijama u hibridnim i električnim pogonskim sistemima.

Formula 1 bi se tako dodatno internacionalizovala, spajajući evropske, američke i sada kineske igrače u borbi za prestiž i tehnološki napredak.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.