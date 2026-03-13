Slušaj vest

Svet internetskog kriminala sve više koristi društvene mreže kao glavni kanal za finansijske prevare. Istraživači kompanije Bitdefender otkrili su globalnu mrežu koja kombinuje plaćene oglase na Meta platformama i lažne medijske priče kako bi korisnike navela da ulažu u fiktivne investicione platforme.

U periodu od 9. februara do 5. marta 2026. godine identifikovano je više od 310 kampanja, sa preko 26.000 prikaza oglasa, u najmanje 25 zemalja na šest kontinenata i na više od 15 jezika, pokazuju podaci Bitdefender Labs-a.

Foto: Shutterstock

Lažne vesti i poznati brendovi kao mamac

Kampanje često imitiraju poznate medijske kuće, banke i javne ličnosti, a oglasi koriste dramatične priče i senzacionalističke narative da privuku pažnju. Krajnji cilj je uvek isti - navesti korisnike da uplate depozit na lažne investicione platforme.

U tipičnom scenariju korisnik klikne na sponzorisanu objavu koja na prvi pogled izgleda legitimno, ali ga preusmerava na lažnu stranicu sa izmišljenim člancima ili dramatičnim pričama koje podstiču registraciju i ulaganje.

Foto: Shutterstock

Prikupljanje podataka i lažni profit

Na ovim stranicama napadači traže lične podatke korisnika, uključujući ime, telefon i imejl. Nakon toga se žrtvama javljaju lažni investicioni brokeri koji pokušavaju da ih uvere da ulože novac.

Žrtvama se često prikazuje lažni panel sa profitom kako bi nastavile ulaganje, dok je povlačenje stvarnog novca praktično nemoguće, čime prevaranti osiguravaju maksimalnu dobit.

Foto: Shutterstock

Više kriminalnih grupa koristi isti model

Analiza pokazuje da kampanje nisu izolovane, već predstavljaju više međusobno povezanih operacija. Istraživači su identifikovali tri velike podkampanje i manju nezavisnu, sve sa istim osnovnim modelom: kombinacija lažnih medijskih priča i investicionih ponuda.

Ovakva organizacija omogućava prevarantima da prošire doseg i maksimalno iskoriste infrastrukturu, ciljajući korisnike u različitim zemljama i na različitim jezicima.

Foto: Shutterstock

Tehnike skrivanja i stalne prilagodbe

Napadači koriste sofisticirane metode da izbegnu moderaciju, uključujući legitimne domene kao privremena preusmeravanja, lažne sajtove koji imitiraju poznate medije i rotaciju Facebook stranica za distribuciju oglasa.

Pored toga, kampanje se stalno prilagođavaju: menjaju domene, oglase i narative kako bi produžili trajanje i izbegli gašenje. Bitdefender upozorava da oznaka „sponzorisano“ ne garantuje legitimnost, jer kriminalci sve češće koriste plaćeno oglašavanje za finansijske prevare.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.