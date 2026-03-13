Rivian je konačno otkrio svoj dugo očekivani R2, kompaktni električni SUV namenjen širem tržištu. Model R2 donosi spoj dizajna, tehnologije i performansi Rivian vozila, ali po cenama znatno pristupačnijim od R1T i R1S. Početni model Standard startuje od 45.000 dolara i dolazi sa motorom od 350 konjskih snaga i dometom preko 425 kilometara.

Svi modeli, osim osnovnog, dolaze sa baterijom od 87,9 kWh i NACS priključkom, što znači da se mogu puniti i na Tesla Supercharger stanicama. Rivian tvrdi da punjenje od 10 do 80% traje svega 29 minuta, što čini R2 praktičnim za svakodnevnu upotrebu.

Različite verzije za različite potrebe

Osim osnovnog Standard modela, tu je verzija sa većom baterijom i dometom od 550 km, koja košta 48.490 dolara. Premium verzija od 53.990 dolara nudi pogon na sva četiri točka i domet do 530 kilometara, dok Performance model sa 656 konjskih snaga i ubrzanjem do 100 km/h za 3,6 sekundi nosi cenu od 57.990 dolara.

Sve verzije dolaze sa standardnim Autonomy+ paketom, koji uključuje napredne tehnologije vožnje, ali funkcionalnost zahteva mesečnu pretplatu ili jednokratnu nadoplatu. Model R2 takođe nudi preko 79 kubnih stopa prtljažnog prostora sa spuštenim sedištima i podržava over-the-air nadogradnje.

Komfor i praktičnost u fokusu

R2 je osmišljen kao vozilo za avanturiste, sa dvostrukim rukavicama i pomičnim zadnjim staklom, slično Toyota 4Runner modelima. Uprkos kompaktnoj formi, prostor je dobro iskorišćen, što ga čini pogodnim i za porodice i za putovanja.

Rivian je u projektovanju pazio na detalje: ergonomija kabine, lakoća rukovanja i tehnološke funkcije čine vožnju prijatnom, dok robustan izgled održava prepoznatljivi SUV karakter marke.

Cena kao prednost u konkurenciji

Za razliku od drugih Rivian modela koji prelaze 70.000 dolara, R2 je postavljen u segment koji privlači širu publiku. Cene i specifikacije čine ga konkurentnim sa ostalim premium električnim SUV vozilima, ali i pristupačnijim opcijama od tradicionalnih proizvođača poput Forda i General Motors-a.

Analitičari smatraju da bi R2 mogao biti ključ za Rivian da privuče nove kupce, poveća prodaju i osigura sredstva za dalji razvoj i poboljšanje pouzdanosti svojih vozila.

Pravovremeno lansiranje

Rivian planira lansiranje Performance modela u proleće 2026, dok će ostale verzije stizati tokom 2026. i 2027. godine. Ovo vreme može biti idealno zbog moguće nestabilnosti cena goriva i geopolitičkih događaja koji mogu ubrzati prelazak na električne automobile.

Dok drugi proizvođači usporavaju razvoj električnih vozila, Rivian i dalje gradi svoju liniju, što im može omogućiti prednost na tržištu i privući novu generaciju kupaca spremnih da pređu na električne SUV-ove.

