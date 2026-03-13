Slušaj vest

Tužioci iz Milana traže suđenje za evropsku jedinicu Amazona i četiri njena menadžera zbog navodne poreske utaje u vrednosti od oko 1,2 milijarde evra. Ovaj potez je neviđen u Italiji, jer je Amazon u decembru platio 527 miliona evra, uključujući kamate, kako bi razrešio spor sa italijanskom poreskom upravom.

Iako su u prethodnim slučajevima međunarodnih kompanija istrage obično obustavljane nakon plaćanja i dogovora, milanski tužioci odlučili su da pokrenu krivični postupak, ignorišući pristup poreske uprave. Datum preliminarnog saslušanja još nije određen.

"Algoritam za izbegavanje PDV-a"

Prema optužnicama, Amazon je navodno koristio algoritam i poslovni model koji je omogućavao prodaju robe izvan EU, uglavnom iz Kine, u Italiji bez otkrivanja identiteta prodavaca. Na taj način se, kako tvrde tužioci, izbegavalo plaćanje poreza na dodatu vrednost (PDV).

Italijanski zakon predviđa da posrednici koji nude proizvode u Italiji snose odgovornost za neplaćeni PDV od strane ne-EU prodavaca. U slučaju da sud potvrdi optužbe, poslovni model Amazona u celoj Evropi mogao bi biti ozbiljno ugrožen.

Pravni pritisak na italijske kompanije

Amazon je nakon decembarskog dogovora sa poreskom upravom poručio da će se odlučno braniti od potencijalnog krivičnog postupka. Kompanija je upozorila da nepredvidivi propisi, nesrazmerne kazne i dugotrajni sudski postupci utiču na privlačnost Italije kao investicione destinacije.

Stručnjaci smatraju da bi ovakav pravni pritisak mogao da odjekne širom EU, jer PDV predstavlja harmonizovan poreski sistem u svim državama članicama. Amazon je već predmet više istraga u Italiji, uključujući sumnje u carinske i poreske prevare sa kineskim uvozom.

Šira evropska istraga

Evropski javni tužilac (EPPO) istražuje slične navode za period 2021-2024. Osim toga, milanski tužioci vode još dve istrage: jednu zbog mogućih carinskih i poreskih prevara pri uvozu, i drugu zbog toga da li je Amazon imao neprijavljenu stalnu poslovnu jedinicu u Italiji i trebalo da plati veći porez.

Ove istrage ukazuju na sve veći pritisak regulatora na tehnološke gigante i postavljaju pitanja o načinima na koje globalne platforme posluju u skladu sa lokalnim zakonima.

Privatnost zaposlenih pod lupom

Pored poreskih sporova, italijanski nadzor za zaštitu podataka naložio je Amazonu da prestane da koristi lične podatke više od 1.800 zaposlenih u skladištu na severoistoku Rima. Ova odluka naglašava kako regulatorni nadzor u Italiji obuhvata ne samo finansijske, već i pravne i etičke aspekte poslovanja.

