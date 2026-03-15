U svetu tehnologije, iako 5G mreža tek postaje široko dostupna, naučnici i telekom kompanije već intenzivno rade na sledećoj generaciji mobilnih mreža - 6G.

Ova tehnologija se još uvek nalazi u fazi razvoja i standardizacije, ali stručnjaci predviđaju da bi prva komercijalna 6G rešenja mogla da se pojave oko 2030. godine, a možda čak i malo ranije na nekim tržištima kao što su Azija i severna Amerika, dok se razvoj intenzivno ubrzava već sada.

6G neće biti samo još brži 5G

Prema najnovijim analizama, nova generacija mobilnih mreža koristiće znatno viši spektar frekvencija, uključujući talase teraherca, koji mogu da omogućе ekstremno velike brzine prenosa podataka i kapacitete mreže daleko iznad onoga što danas imamo.

To znači da bi teorijski brzina mogla biti i više desetina ili stotina gigabita u sekundi, sa kašnjenjem (latencijom) koje je praktično neprimetno, u rasponu manje od jedne milisekunde.

6G kao AI‑native mreža

Ono što posebno izdvaja 6G jeste njegov potencijal da postane AI‑native mreža, odnosno da veštačka inteligencija ne bude samo aplikacija koja koristi mrežu, već da bude ugrađena u samu infrastrukturu komunikacionog sistema, što znači da bi mreža automatski optimizovala resurse, prepoznavala probleme u realnom vremenu i upravljala ogromnim brojem povezanih uređaja uz minimalnu ljudsku intervenciju.

Za obične korisnike u Srbiji, prve direktne koristi od 6G tehnologije verovatno neće doći odmah u startu, jer ovakva mreža zahteva potpuno novu infrastrukturu, mnogo više antena i baza i dugoročne investicije operatora. Ali u praksi, prelazak na 6G bi mogao potpuno promeniti način na koji koristimo internet u svakodnevnom životu.

Šta bi nam sve bilo dostupno?

6G ne znači samo brže skidanje filmova ili brzi stream, već revoluciju u tehnologijama koje svakodnevno koristimo: od proširene i odmah dostupne virtuelne stvarnosti (AR/VR), do holografskih poziva koji izgledaju kao da se osoba nalazi fizički sa vama, telemedicinu nove generacije, pametne gradove, pa do naprednih autonomnih vozila koja se bezbedno kreću zahvaljujući izuzetno brzoj i pouzdanoj vezi.

Za Srbiju i region, prelazak na 6G značio bi i veliku promenu u digitalnoj infrastrukturi: telekom operatori bi morali značajno da investiraju da bi pokrili gradove i ruralna područja, država bi morala da unapredi zakonske okvire i upravljanje frekvencijama, a potrošači bi u početku verovatno morali da nabave nove telefone i uređaje kompatibilne sa 6G standardom. Ali dugoročno, to bi otvorilo prilike za razvoj savremenih industrija, naprednih AI servisa, obrazovanja na daljinu bez ikakvog kašnjenja, kao i nova radna mesta u IT sektoru.

