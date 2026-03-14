Kinesko tržište električnih automobila poslednjih godina postalo je pravo bojno polje za najveće proizvođače automobila na svetu.

Dok su domaće kompanije poput BYD-a i Geely-a brzo osvajale tržište naprednim i relativno jeftinim električnim vozilima, evropski i američki proizvođači počeli su da gube prednost koju su nekada imali.

Električni SUV model koji planira da osvoji Kinu

Upravo zbog toga nemački gigant Volkswagen odlučio je da promeni strategiju i okrene se saradnji sa kineskim tehnološkim partnerima. Jedan od najvažnijih koraka u toj strategiji jeste partnerstvo sa kompanijom Xpeng, jednim od najbrže rastućih proizvođača električnih automobila u Kini.

Rezultat te saradnje već je stigao na proizvodne trake. Volkswagen je započeo masovnu proizvodnju električnog SUV modela razvijenog zajedno sa Xpengom u svojoj fabrici u Hefeiu, što predstavlja ključni deo plana za povratak nemačke kompanije na vrh kineskog tržišta električnih vozila.

Dizajn, tehnologija i softver prilagođeni kineskim kupcima

Ovaj model nije samo još jedan električni automobil u ponudi, već simbol potpuno nove filozofije razvoja vozila. Volkswagen ga razvija prema principu „u Kini, za Kinu“, što znači da su dizajn, tehnologija i softver prilagođeni upravo kineskim kupcima. Takav pristup omogućava mnogo brži razvoj novih modela, a to dokazuje i podatak da je automobil razvijen za oko dve godine, što je u auto-industriji izuzetno kratko vreme.

Ključna razlika u odnosu na ranije Volkswagenove automobile jeste tehnologija koju donosi Xpeng. Kineska kompanija poznata je po naprednim sistemima autonomne vožnje i snažnim AI čipovima koji omogućavaju automobilima da obrađuju ogromne količine podataka u realnom vremenu. U novom modelu koriste se upravo takvi sistemi, uključujući Turing AI čipove i softver za napredne funkcije asistencije u vožnji.

Početak nove generacije Volkswagen vozila

U suštini, automobili koji nastaju iz ovog partnerstva sve više liče na pametne računare na točkovima. Nova elektronska arhitektura razvijena zajedno sa Xpengom povezuje centralni računar vozila sa svim ključnim sistemima od baterije i pogona do infotainmenta i autonomne vožnje. Ovakav pristup omogućava da se funkcije automobila unapređuju čak i nakon kupovine, putem takozvanih OTA ažuriranja, slično kao kod pametnih telefona.

Volkswagen u ovom projektu ne vidi samo jedan model, već početak čitave nove generacije vozila. Kompanija planira da tokom 2026. godine predstavi više od dvadeset novih modela električnih automobila za kinesko tržište, dok je dugoročni cilj lansiranje čak 50 električnih i hibridnih vozila do 2030. godine.

Promena u globalnoj automobilskoj industriji

Za nemačku kompaniju ovo je izuzetno važan potez, jer je Kina najveće automobilsko tržište na svetu. Volkswagen je nekada dominirao tim tržištem, ali su ga poslednjih godina domaći proizvođači električnih vozila pretekli zahvaljujući agresivnoj inovaciji i bržem razvoju tehnologije. Saradnja sa Xpengom omogućava Volkswagenu da ponovo postane konkurentan i da brže razvija pametna vozila prilagođena kineskim kupcima.

Zanimljivo je da ova saradnja predstavlja i širu promenu u globalnoj automobilskoj industriji. Nekada su zapadne kompanije bile glavni izvor tehnologije, dok su kineski proizvođači uglavnom učili od njih. Danas se situacija delimično okrenula jer kineske kompanije često prednjače u softveru, autonomnoj vožnji i digitalnim funkcijama, pa tradicionalni proizvođači sve češće sarađuju sa njima kako bi ostali konkurentni.

Partnerstvo od kojeg sve zavisi

Ako partnerstvo između Volkswagena i Xpenga uspe onako kako kompanije očekuju, moglo bi postati model saradnje za čitavu industriju.

U budućnosti bi sve više automobila moglo da nastaje kroz kombinaciju evropskog inženjeringa i kineskih softverskih inovacija. To bi značilo brže razvijene, tehnološki naprednije i potencijalno jeftinije električne automobile, što bi na kraju moglo da promeni način na koji svet prelazi na električnu mobilnost.

