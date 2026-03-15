Radi se o tom sistemu nazvanom HODIO (skraćeno od „Huella del Odio y la Polarización” ili „Otisak mržnje i polarizacije”), koji koristi naprednu veštačku inteligenciju da prati širenje govora mržnje, polarizovanih poruka i potencijalno opasnih sadržaja na mrežama poput Facebooka, YouTube‑a, TikToka i drugih platformi koje koriste milioni ljudi svaki dan.

Premijer Pedro Sančez i njegova vlada predstavili su ovaj program kao deo šire strategije da se reguliše online prostor i da se društvene mreže drže odgovornijim za ono što se pojavljuje na njihovim platformama.

Državni sistemi će pratiti javne objave i interakcije

Zvanično objašnjenje jeste da sistem služi da identifikuje, proceni i razume kako mržnja i polarizacija putuju digitalnim svetom, što bi trebalo da pomogne kreatorima politike i regulatorima da efikasnije reaguju, ali to takođe znači da će državni sistemi pratiti ogroman broj javnih objava i interakcija u realnom vremenu.

Ovaj potez odmah je izazvao žustre debate, jer svakome ko koristi društvene mreže odmah pada na pamet pitanje: gde je granica između borbe protiv govora mržnje i prekomernog nadzora ili cenzure?

Kritičari upozoravaju da država nema pravo da prati šta svaki korisnik objavljuje

Jedan argument koji se često pominje jeste da ovakvi alati mogu značajno da pomognu u identifikovanju i uklanjanju štetnih sadržaja, lažnih informacija ili čak organizovanog nasilja online. Ipak, kritičari upozoravaju da država nema pravo da prati šta svaki korisnik objavljuje, i da bi takav sistem mogao lako da se zloupotrebi protiv političkih protivnika ili slobodnog izražavanja mišljenja, pogotovo u vreme izbora ili društvenih tenzija.

U praktičnom smislu, većina ljudi verovatno neće ni primetiti da se nešto promenilo na njihovom Fejsbuku ili TikToku jer sistem radi iza kulisa i ne cilja pojedinačne korisnike direktno. Ali rezultati koje on proizvodi mogli bi da utiču na to kako velike platforme uređuju sadržaj u Španiji, jer bi informacije koje HODIO prikupi mogle biti javno objavljene, pokazujući koji algoritmi, grupe ili teme najviše doprinose širenju polarizovanih poruka.

Države širom sveta pokušavaju da urede digitalni prostor

Slične ideje o nadzoru i praćenju društvenih mreža već su u opticaju i u drugim zemljama, mada su pristupi različiti. U nekim slučajevima, poput Nemačke i njenog Zakona o mrežama (NetzDG), zakonodavstvo obavezuje velike platforme da uklone nezakoniti sadržaj brzo ili se suoče sa visokim kaznama, ali i to je kritikovao deo javnosti kao potencijalno preterano ograničavanje slobode govora.

Na duge staze, sve ove inicijative jasno pokazuju da države širom sveta sve intenzivnije pokušavaju da urede digitalni prostor, a da je pitanje balansa između bezbednosti, javnog interesa i osnovnih prava poput privatnosti i slobode izražavanja, postalo jedna od ključnih tehnoloških i političkih tema današnjice.

