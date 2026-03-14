Nova web aplikacija pod nazivom Channel Surfer pokušava da YouTube pretvori u nešto što danas zvuči gotovo zaboravljeno, u klasičnu kablovsku televiziju gde samo prebacujete kanale i gledate šta je trenutno na programu.

Aplikaciju je napravio programer Stiven Irbi, a ideja je bila prilično jednostavna i sastojala se u tome da umesto beskonačnog skrolovanja, algoritama i stalnog biranja između hiljada video-snimaka, korisnik samo uključi kanal i gleda ono što je već u toku.

YouTube bez beskonačnog skrolovanja

Ovaj koncept pokušava da vrati iskustvo koje su mnogi zaboravili u vidu klasičnog surfovanja kanalima, kada gledalac uzme daljinski i nasumično prelazi sa jednog programa na drugi dok ne pronađe nešto zanimljivo. Upravo po tom starom televizijskom običaju aplikacija je dobila ime.

Korisnik dobija niz tematskih kanala, na primer tehnologija, sport, dokumentarci, gejming ili zabava. Kada izaberete kanal, video koji se trenutno emituje počinje tačno od mesta gde je u tom trenutku „program“, baš kao kada uključite televiziju usred filma ili emisije. Drugim rečima, nema pauziranja da biste birali sledeći klip, nego samo menjate kanal i gledate ono što ide u tom trenutku.

Čak ima i TV program

Jedna od zanimljivijih funkcija aplikacije jeste i elektronski TV vodič. On izgleda veoma slično rasporedu programa na kablovskoj televiziji i prikazuje šta će se emitovati na određenom kanalu tokom narednih sati. Tako korisnici mogu unapred da vide koji sadržaj dolazi kasnije, baš kao kada listate program na televiziji.

Na primer, možete videti da će na kanalu posvećenom tehnologiji za sat vremena početi video o novim pametnim telefonima, dok će na naučnom kanalu kasnije ići dokumentarac o svemiru. Ova funkcija dodatno pojačava osećaj da gledate pravi televizijski program, iako se u pozadini zapravo emituju YouTube video-snimci.

Zašto je ovakav koncept postao popularan

Psiholozi već godinama govore o fenomenu koji se naziva „zamor od izbora“, koji podrazumeva da kada ljudi imaju previše opcija, često im je teže da donesu odluku.

Na platformama poput YouTube-a, gde postoji ogroman broj video-klipova, korisnici često provode mnogo vremena samo birajući šta da gledaju. Channel Surfer pokušava da reši upravo taj problem, pa umesto da razmišljate, jednostavno uključite kanal. Zanimljivo je da se sličan trend pojavljuje i na drugim platformama. Streaming servisi poput Netflix i Pluto TV poslednjih godina eksperimentišu sa takozvanim FAST kanalima – besplatnim programima koji se emituju poput klasične televizije.

Očekuje se da aplikacija bude popularna kod nas

Posebno u Srbiji, ali i u regionu, i dalje postoji jaka nostalgija za televizijom iz devedesetih i ranih 2000-ih. Mnogi se sećaju vremena kada se sedelo ispred televizora i jednostavno šaltalo kanale dok se ne naiđe na nešto zanimljivo. Upravo taj osećaj pokušava da vrati aplikacija koja pretvara YouTube u nešto što liči na klasičnu televiziju.

Takođe, kod nas se i dalje dosta gleda sadržaj na televizoru, čak i kada dolazi sa interneta. YouTube se često pušta na smart TV-u kao da je klasičan kanal, pa koncept koji oponaša televizijski program može lako da "legne" publici.

