Meta je objavila da će opcija end-to-end enkripcije u direktnim porukama biti ukinuta 8. maja 2026. godine. Ova funkcija je korisnicima pružala dodatni nivo privatnosti i dugo je bila predmet kontroverzi.

Dugo se raspravljalo o njenoj ulozi: jedni je vide kao ključnu zaštitu privatnosti, dok drugi smatraju da otežava otkrivanje kriminalnih aktivnosti na internetu. Odluka Mete izazvala je brojne reakcije korisnika i stručnjaka.

Zašto Meta ukida enkripciju

Prema saopštenju kompanije, glavni razlog je što vrlo mali broj korisnika zapravo koristi ovu funkciju. Meta je istakla da opcija nije bila široko primenjena na Instagramu, što je uticalo na odluku da se ukine.

Korisnici će dobiti obaveštenje sa uputstvima kako da preuzmu poruke, fotografije ili videosadržaj pre nego što funkcija bude ugašena. Neki će možda morati da ažuriraju aplikaciju kako bi mogli da sačuvaju svoje razgovore.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše end-to-end enkripcija

End-to-end enkripcija obezbeđuje da poruke i pozive mogu videti ili čuti samo učesnici razgovora. Sadržaj komunikacije nije dostupan hakerima, trećim stranama, pa čak ni kompaniji Meta.

Svaki uređaj u razgovoru dobija jedinstveni kriptografski ključ. Poruke se zaključavaju na uređaju pošiljaoca i mogu se otključati samo na uređaju primaoca, a isti princip važi i za glasovne i video pozive.

Kontroverze oko enkripcije

Meta je godinama bila pod pritiskom različitih organizacija zbog end-to-end enkripcije. Agencije za sprovođenje zakona i organizacije za zaštitu dece tvrde da potpuno enkriptovana komunikacija može otežati otkrivanje kriminalnih aktivnosti.

Oni smatraju da takva zaštita može omogućiti pojedincima da sakriju nezakonite radnje. Rasprava između prava na privatnost i potrebe za kontrolom sadržaja traje već dugo.

Balans između privatnosti i bezbednosti

Uklanjanje end-to-end enkripcije može biti pokušaj Mete da pronađe ravnotežu između sigurnosti, regulative i stvarnog načina korišćenja platforme. Kompanija pokušava da zadovolji zahteve korisnika i regulatora.

Ova promena može biti signal da Meta nastoji da olakša nadzor nad sadržajem dok i dalje pruža određeni nivo zaštite privatnosti, ali na način koji bolje odgovara većini korisnika.

