Ruske vlasti izrekle su novu novčanu kaznu aplikaciji Telegram zbog navodnog odbijanja da ukloni sadržaj koji država smatra zabranjenim. Prema navodima agencije Ifaks, kazna iznosi oko 432.000 dolara.

Ovaj potez deo je šire politike Moskve usmerene na smanjenje uticaja stranih tehnoloških platformi i preusmeravanje korisnika ka domaćim digitalnim servisima pod državnom kontrolom.

Telegram ne uklanja sporni sadržaj

Ruski regulator za telekomunikacije Roskomnadzor saopštio je da se pristup aplikaciji ograničava radi „zaštite građana“. Institucija optužuje Telegram da odbija da blokira sadržaj koji se smatra kriminalnim ili povezanim sa terorizmom.

Regulator je naveo da će restrikcije ostati na snazi dok kompanija ne ukloni navodne prekršaje i ne uskladi rad platforme sa ruskim zakonima.

Kako dete najlakše da zapamti vaš broj telefona? Foto: Shutterstock

Hiljade korisnika prijavilo probleme

Nakon uvođenja ograničenja, mnogi korisnici u Rusiji počeli su da prijavljuju probleme sa radom aplikacije. Prema podacima servisa Downdetector, zabeleženo je više od 11.000 prijava u roku od jednog dana.

Korisnici su navodili da Telegram radi sporije nego ranije ili da u pojedinim trenucima uopšte nije dostupan.

Pavel Durov: Pritisak neće uspeti

Osnivač Telegrama Pavel Durov reagovao je na odluku ruskih vlasti porukom da ograničavanje aplikacije neće doneti željene rezultate. On je naglasio da Telegram nastavlja da brani slobodu govora i privatnost korisnika.

Durov tvrdi da vlasti pokušavaju da nateraju građane da pređu na državnu aplikaciju koja omogućava veći nadzor nad komunikacijom.

Država promoviše novu aplikaciju

Kao alternativu Telegramu, ruske vlasti promovišu aplikaciju Max. Vlada je naložila da ova aplikacija bude unapred instalirana na nove telefone i tablete koji se prodaju u zemlji.

Max omogućava razmenu poruka, pozive i slanje novca između korisnika. Aplikaciju je razvila kompanija VKontakte, koju je nekada suosnovao upravo Pavel Durov.

