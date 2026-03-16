Evropske kompanije i izdavači udružuju snage kako bi stavili tačku na višemesečnu raspravu oko dominacije američkog giganta Google, podružnice Alphabet-a. Njihov zahtev je jasan - završetak istrage i jasna odluka o eventualnoj kazni. Pismo, koje je poslato evropskim liderima, naglašava da što duže istraga traje, veće su štete za evropske kompanije koje već balansiraju na ivici finansijske stabilnosti.

Analitičari ističu da ovo udruživanje nije samo znak nezadovoljstva, već i jasan signal Briselu da evropski sektor tehnologije i medija traži brze i konkretne akcije.

Izdavači i startapi traže hitnu odluku

Među potpisnicima su uticajne organizacije poput Evropske alijanse za tehnologiju, Evropskog udruženja časopisa i medija, ali i Evropskog saveta izdavača, u kojem su imena kao što su Aksel Špringer, Njus korp i Konde Nast. Oni upozoravaju da svaki dodatni dan odlaganja dodatno narušava profitabilnost i onemogućava kompanijama da investiraju i razvijaju svoje projekte.

Pismo jasno navodi da su mnoge kompanije već suočene sa ozbiljnim finansijskim poteškoćama ili rizikom od bankrota, što dodatno pojačava pritisak na regulatorna tela Evropske unije.

Istraga koja izaziva frustracije

Istraga je pokrenuta 25. marta 2024. godine u okviru Zakona o digitalnim tržištima (DMA), sa ciljem da se smanji dominacija velikih američkih tehnoloških kompanija.

Iako zakon predviđa da se ovakvi slučajevi reše u roku od 12 meseci, proces traje skoro dve godine, izazivajući nezadovoljstvo evropskog tržišta i dovodeći do pitanja efikasnosti regulative. Eksperti ističu da produženi rokovi ne samo da ugrožavaju konkurenciju, već i usporavaju inovacije unutar evropskog digitalnog sektora.

Kompanije traže konkretne sankcije

Evropski izdavači i startapi zahtevaju od Komisije da donese formalnu odluku o neusklađenosti Alphabet-a sa EU propisima i izda naredbu o prekidu spornih praksi.

Pored toga, traže kaznu koja bi delovala preventivno i sprečila slične slučajeve u budućnosti, čime bi se osigurala poštena konkurencija na evropskom tržištu. Ovaj pritisak dolazi u trenutku kada regulatori balansiraju između pravne procedure i potrebe da zaštite ekonomske interese evropskih kompanija.

Google odgovara, ali kritičari ostaju skeptični

Američka kompanija je tokom prošle godine predložila niz mera kako bi umirila konkurente i regulatore, ali industrija ocenjuje da ti predlozi nisu dovoljni.

Google i dalje negira da favorizuje svoje servise u rezultatima pretrage, istovremeno naglašavajući da posluje u skladu sa zakonima i propisima Evropske unije. I dok se rasprava nastavlja, evropske kompanije i startapi nastavljaju da pozivaju na brzu i odlučnu akciju, nadajući se da će regulatorna tela konačno staviti tačku na skoro dvogodišnji proces.

