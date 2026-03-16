Ferrari je spreman da predstavi svoj prvi potpuno električni automobil, ali već nailazi na pravni problem zbog imena Luce. Mazda je podnela zahtev za zaštitu istog naziva, što bi moglo da komplikuje planove italijanskog proizvođača.

Prijava Ferrarija je stigla početkom februara 2026. godine, dok je Mazda svoje pravo zatražila početkom marta, što stvara mogućnost sukoba na nekim tržištima.

Ime Luce nosi istoriju u Mazdi

Mazda je naziv Luce koristila za luksuzni model koji se proizvodio od šezdesetih do devedesetih godina prošlog veka. Automobil je bio poznat i kao Mazda 929, ali ime Luce i dalje ima istorijsku i brend vrednost.

Japanski proizvođač je još 2017. godine podsetio na Luce konceptom Vision Coupe, inspirisanim legendarnim modelom Luce Rotary Coupe iz 1969. godine.

Sukobi automobilske industrije

Potezi poput Ferrarijevog i Mazdinog nisu retkost u industriji. Proizvođači često obnavljaju ili štite stare nazive kako bi sprečili konkurenciju, čak i kada nemaju trenutne planove za novi model.

Međutim, tajming Mazdine prijave privukao je pažnju javnosti jer se poklopio sa lansiranjem Ferrarijevog prvog električnog automobila.

Tehnički impresivni Ferrari Luce

Električni model Luce biće jedan od najnaprednijih u istoriji Ferrarija. Planirani su četiri elektromotora, ubrzanje do 100 km/h za oko 2,5 sekunde i maksimalna brzina od 310 km/h.

Baterija kapaciteta 122 kWh omogućava domet od približno 530 kilometara, uz podršku za brzo punjenje snagom do 350 kW, što ga čini jednim od najmoćnijih električnih sportskih automobila.

Promena imena nije retkost

Ako Mazda uspe da osigura prava na ime Luce na određenim tržištima, Ferrari će možda morati da pronađe novo ime pre početka prodaje. Slične situacije su se već dešavale, kao kod Alfa Romea i Porschea, gde su pravne i tržišne okolnosti primorale proizvođače da menjaju nazive modela.

Takvi slučajevi pokazuju koliko su zaštita brenda i imena važni u autoindustriji, posebno kada se radi o luksuznim i tehnološki naprednim automobilima.

