Google je nedavno deaktivirao ekstenziju za Chrome pod nazivom Save as Image Type, koja je omogućavala milionima korisnika da pretvaraju slike u JPG i PNG formate. Stručnjaci su je označili kao malver, zbog čega je hitno preporučeno da je korisnici odmah uklone.

Kada ekstenzija i dalje postoji u pretraživaču, Chrome prikazuje crveno upozorenje, upozoravajući na potencijalnu opasnost po bezbednost i privatnost korisnika.

Sumnjivo ponašanje tokom kupovine

Problem je otkriven nakon što su korisnici na forumima poput Reddita prijavili neobične aktivnosti prilikom kupovine na sajtovima kao što su Amazon i Best Buy. Ekstenzija je tajno menjala partnerske linkove, što je omogućavalo kreatorima da prisvoje proviziju.

Ovakvo ponašanje može da uspori rad računara i da ometa normalno korišćenje interneta, čineći online kupovinu rizičnom za korisnike.

Skandali slični Honey ekstenziji

Situacija podseća na kontroverzu sa ekstenzijom Honey, koja je takođe optužena za prisvajanje prihoda preko modifikovanih linkova. Iako se čini bezopasnim, kod ovakvih dodataka može pristupati i osetljivim informacijama korisnika.

Microsoft Edge je ovu ekstenziju uklonio još pre godinu dana, a sada je Google uradio isto, pokazujući da platforme postaju strožije u zaštiti svojih korisnika.

Sigurne alternative za čuvanje slika

Korisnici kojima je potreban alat za pretvaranje WebP slika u druge formate mogu koristiti proverene dodatke, poput Save as Image Converter ili Save Image As JPG, PNG, WebP.

Važno je da se prilikom instalacije bilo kog novog alata obrati pažnja na recenzije i reputaciju ekstenzije kako bi se izbegli potencijalni malveri.

Brza reakcija štiti vašu privatnost

Google još uvek nije otkrio koliko je korisnika pogođeno ovom blokadom, ali sistem automatski uklanja maliciozne ekstenzije.

Preporučuje se da svi korisnici provere listu svojih ekstenzija u podešavanjima i uklone Save as Image Type kako bi zaštitili podatke i sigurnost pretraživača.

