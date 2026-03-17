Prema izveštaju The Wall Street Journala, investitori koji su kupili udeo u američkoj TikTok jedinici plaćaće naknadu administraciji u više rata. Prvi iznos od 2,5 milijardi dolara već je isplaćen kada je dogovor zaključen u januaru, a ukupna suma treba da dostigne 10 milijardi dolara.

Ovaj iznos ukazuje na značajnu ulogu Trampove administracije u pregovorima, koji su omogućili da TikTok nastavi da posluje u SAD. Analitičari ističu da ovakvi poslovi pokazuju koliko politika i tehnologija mogu biti međusobno povezani u velikim korporativnim transakcijama.

Investitori i njihov plan

Grupa investitora koja uključuje Oracle, SilverLake i MGX stekla je udele u američkoj TikTok jedinici pod nazivom TikTok USDS Joint Venture. Administracija Trampa će za posredovanje u ovom dogovoru primiti višemilijardnu naknadu.

Analiza vrednosti američke TikTok jedinice, koju je procenio potpredsednik Džej Di Vens na 14 milijardi dolara, pokazuje da administracija dobija značajan deo ukupne vrednosti transakcije. Ova dinamika dodatno naglašava moć politike u regulisanju poslovanja velikih tehnoloških kompanija.

Prethodni poslovi Trampove administracije

Trampova administracija nije nepoznata u velikim poslovnim transakcijama. Prošle godine uložili su 8,9 milijardi dolara u Intel, čime su stekli skoro 9% vlasničkog udela u kompaniji.

Ovi potezi pokazuju da administracija aktivno učestvuje u strateškim ulaganjima i da ima iskustvo u upravljanju kapitalom na nivou velikih korporacija. Većina analitičara smatra da ovakvi poslovi donose i političke i finansijske prednosti.

Neočekivani pokloni i privilegije

Pored finansijskih ulaganja, Trampova administracija je bila deo neobičnih transakcija. U maju su od katarske vlade dobili Boeing 747-8, što je bio poklon bez presedana.

Ovo pokazuje da administracija ponekad učestvuje u poslovima koji prevazilaze obične finansijske dogovore, uključujući luksuzne i strateške poklone, što dodatno komplikuje percepciju njenog angažovanja u poslovnom svetu.

Šta znači 10 milijardi dolara za politiku

Najnoviji iznos od 10 milijardi dolara jasno pokazuje da politički faktori mogu imati direktan uticaj na poslovne odluke velikih kompanija. TikTok slučaj ilustruje kako administracija može uticati na regulatorni okvir i posredovati u strateškim investicijama.

Ovaj dogovor takođe pokreće pitanja o etici i transparentnosti političkog uplitanja u poslovne transakcije. Dok neki analitičari vide ovo kao primer uspešne diplomatije i pregovaračke moći, drugi upozoravaju na moguće sukobe interesa i potrebu za jačom regulativom, posebno imajući u vidu da je TikTok deo kineske kompanije ByteDance.

