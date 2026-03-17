Bar domaćin velikog gaming i tech događaja: Na MFF učesnici iz više od 60 država
Tokom tri dana, ovaj međunarodni festival okupiće profesionalce iz industrije, esport timove, investitore, univerzitete, tehnološke kompanije i ljubitelje gaminga iz celog sveta. Centralno mesto dešavanja biće Dom kulture u Baru, gde se očekuje dolazak učesnika iz više od 60 država, preko 100 govornika, više od 40 profesionalnih esport timova i klubova, kao i predstavnika više od 100 sportskih univerziteta.
5.000 posetilaca, live stream na 3 jezika
Kroz konferencije, turnire i diskusije, učesnici će istraživati budućnost gaminga, sportskih nauka i tehnologije, a program festivala obuhvata European Gaming Summit konferenciju, međunarodne esport turnire, eFootball World Cup, veliku gaming i tech expo zonu, kao i brojne edukativne panele, prezentacije i networking događaje. Nagradni fond esport takmičenja prelazi 10.000 eura, dok će posetioci imati priliku da učestvuju u mini turnirima, gaming aktivacijama i demonstracijama novih tehnologija.
Prema procenama organizatora, festival će okupiti više od 500 međunarodnih gostiju i preko 5.000 posetilaca, dok će putem medija i live stream prenosa na tri jezika – engleskom, crnogorskom i arapskom – ostvariti globalni domet veći od 10 miliona ljudi. Kompanije čiji predstavnici dolaze na festival zajedno predstavljaju tržišnu vrednost veću od jednog triliona dolara.
Kompanije vredne hiljadu milijardi
Osnivač festivala Filip Šoć ističe da Montenegro Future Festival iz godine u godinu postaje sve važnija platforma za povezivanje globalne gaming i tehnološke zajednice.
- Montenegro Future Festival je danas jedan od najznačajnijih događaja u regionu koji povezuje gaming, sport, nauku, tehnologiju i kreativne industrije. Ove godine u Bar dolaze kompanije i stručnjaci iz više od 60 država sveta, dok ukupna vrednost kompanija čiji predstavnici učestvuju na festivalu premašuje hiljadu milijardi dolara - kazao je on.
- Na festivalu očekujemo profesionalne igrače, kompanije, univerzitete, startupove i organizacije iz celog sveta, dok nagradni fond esport turnira prelazi 10.000 eura, a posetioci će imati priliku da učestvuju u brojnim mini turnirima, gaming aktivacijama i tehnološkim prezentacijama.
Posebno nam je važno što se festival organizuje u Domu kulture u Baru, uz podršku Opštine Bar i Turističke organizacije Bar, kao i naših dugogodišnjih partnera koji veruju u razvoj gaming i digitalne industrije u Crnoj Gori - poručio je Šoć.
Spajaju se biznis, more i tehnologija
Jedan od učesnika festivala biće i Filip Ivanović, osnivač kompanija Brainbyte i Peitho, koji ističe da MFF predstavlja važnu platformu za povezivanje različitih industrija i razmenu ideja.
- MFF je mesto gdje se spajaju more, biznis, nauka, tehnologija, a pre svega – sjajni ljudi. Kao neko ko već godinama radi na projektima digitalne transformacije, posebno cenim formate poput ovog koji povezuju različite industrije i perspektive na jednom mestu.
Verujem da najvrednije ideje nastaju upravo na presecima – između tehnologije i biznisa, između lokalnog i globalnog, između formalnog programa i neformalnog razgovora. Od festivala očekujem kvalitetne diskusije, razmenu iskustava i konkretne mogućnosti za saradnju koje mogu imati stvarni uticaj na zajednicu - naveo je Ivanović.
Montenegro Future Festival predstavlja priliku da se Crna Gora dodatno pozicionira kao regionalni centar gaming industrije, tehnologije i digitalnih inovacija, dok Bar tokom tri dana postaje mjesto susreta globalne gaming i tech zajednice.
