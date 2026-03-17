Slušaj vest

Kompanija Meta je ponovo u centru pažnje zbog najavljenih otkaza koji bi mogli pogoditi čak jednu petinu zaposlenih. Izvori iznutra tvrde da je ovo deo strategije koja stavlja veštačku inteligenciju u fokus, dok tradicionalni radni timovi postaju sekundarni.

Nije prvi put da se Meta odlučuje na ovako drastične rezove. Nakon ranijih talasa smanjenja broja zaposlenih, koji su uključivali hiljade radnika, sada se čini da kompanija ozbiljno računa na to da će AI zameniti deo ljudskog rada.

Foto: Shutterstock

$135 milijardi investicija za AI u 2026.

Meta planira da ove godine uloži do 135 milijardi dolara u razvoj AI tehnologija, što pokazuje ambiciju da postane lider u ovoj oblasti. Troškovi izgradnje infrastrukture i istraživanja rastu iz meseca u mesec, a kompanija istovremeno pokušava da optimizuje svoje ljudske resurse.

Ova masivna ulaganja pokazuju da, iako se smanjuje broj zaposlenih, Meta ne štedI kada je u pitanju budućnost AI-ja. Ova strategija, kombinacija visokih troškova i smanjenja timova, jasno signalizira da kompanija vidi tehnologiju kao glavni motor razvoja.

Foto: Shutterstock

Novi lideri AI tima pod pritiskom

Veze između šefa Meta AI tima i izvršnog direktora postaju napete, prema insajderima. Odluke menadžmenta o svakodnevnom nadgledanju projekata dovode do frustracija i nezadovoljstva u ključnim timovima.

I dok se čini da postoji napetost, zvaničnici kompanije insistiraju da je saradnja i dalje konstruktivna. Ipak, stručnjaci kažu da ovakvi odnosi mogu uticati na brzinu razvoja novih AI modela i lansiranja proizvoda.

AI, Chat GPT aplikacija Foto: Shutterstock

Konkurencija i izazovi na tržištu

Mark Zakerberg na čelu Mete se suočava sa ozbiljnom konkurencijom od strane kompanija kao što su Google, OpenAI i Anthropic. Njihovi AI modeli često nadmašuju performanse Meta proizvoda, što je primoralo kompaniju da odloži lansiranje modela kodnog imena Avocado.

I pored izazova, Meta i dalje planira agresivne poteze na tržištu, uključujući akvizicije startapa i kupovinu platformi poput Moltbooka, pokazujući da je cilj jačanje pozicije kroz tehnologiju, a ne samo kroz broj zaposlenih.

Mark Zakerberg Foto: Shutterstock

Trend otkaza u tehnološkom sektoru

Meta nije jedina kompanija koja smanjuje broj zaposlenih zbog AI revolucije. Giganti kao što su xAI, Atlassian i Amazon takođe smanjuju timove, dok lideri poput Dorsija najavljuju da će “inteligentni alati” redefinisati način rada.

Ovi potezi izazivaju zabrinutost ekonomista i zaposlenih, ali istovremeno pokazuju da AI postaje ključni faktor u odlučivanju o strukturi i veličini kompanija. U ovom kontekstu, Meta samo sledi trend koji će oblikovati tehnološki sektor u godinama koje dolaze.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.