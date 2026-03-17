Slušaj vest

Kineski gigant JD.com zvanično je lansirao svoju e-trgovinsku platformu Joybuy u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Belgiji i Luksemburgu. Cilj je jasno definisan - konkurencija lideru Amazonu i širenje poslovanja van domaćeg tržišta.

Ovo je deo dugoročne strategije kompanije da internacionalizuje svoje operacije, uključujući akviziciju nemačkog trgovca Ceconomy, vlasnika MediaMarkt i Saturn brendova, za 2,2 milijarde evra, što pokazuje ozbiljnost kineskog igrača u Evropi.

Foto: Profimedia

Ogroman izbor proizvoda i poznati brendovi

Na Joybuy platformi biće dostupno preko 100.000 proizvoda, od kućnih aparata i tehnike, do proizvoda za lepotu i prehrambenih artikala. Posebna pažnja posvećena je brendiranim radnjama poput L’Oreala, Brauna, DeLonghija, kao i premium tehnološkim brendovima poput Apple-a i Samsunga.

Kompanija obećava konkurentne cene, čime želi da privuče kupce koji traže kombinaciju kvaliteta i pristupačnosti. Joybuy tako postavlja standard za ulazak kineske e-trgovine na evropsko tržište, istovremeno prateći trend širenja kineskih brendova u svetu.

Foto: Profimedia

Brza dostava kao ključna prednost

Joybuy se hvali dostavom istog dana u velikim gradovima. Porudžbine primljene do 11 sati stižu istog dana, dok one poslate do 23 sata dolaze sledećeg. Ovo predstavlja direktnu konkurenciju Amazon Prime uslugama, nudeći praktičnost i brzinu.

Direktor Joybuy UK, Metju Nobs, naglašava da će više od 15 miliona domaćinstava odmah imati pristup ovoj opciji, a u planu je i pretplata JoyPlus za neograničenu besplatnu dostavu po promotivnoj ceni od 3,99 evra, čime se dodatno privlače lojalni korisnici.

Amazon paketi Foto: Shutterstock

Logistika i tehnologija na evropskom nivou

JD.com je u Evropu doveo sopstvenu automatizovanu skladišnu tehnologiju, uključujući stotine robota koji prikupljaju i sortiraju proizvode. Kompanija trenutno raspolaže sa 60 skladišta, više od 49.000 paketomata i logističkim centrima širom kontinenta.

Ova tehnološka infrastruktura omogućava Joybuyju da optimizuje vreme isporuke i smanji troškove, što je ključna prednost u borbi sa konkurentima poput Amazona. Strategija kombinuje inovacije i operativnu efikasnost za masovni uspeh na evropskom tržištu.

Foto: Shutterstock

Ambiciozni planovi i potencijalne akvizicije

JD.com je 2024. istraživao mogućnosti preuzimanja britanskog Currysa i razmatrao kupovinu Argosa, ali pregovori nisu rezultirali dogovorom. Ipak, ove inicijative pokazuju ambiciju kompanije da brzo konsoliduje prisustvo u Evropi.

Sa lansiranjem Joybuy platforme i fokusom na brzu dostavu, tehnološku automatizaciju i poznate brendove, JD.com želi da postane značajan igrač u evropskoj e-trgovini, postavljajući temelje za dalji rast i konkurenciju sa liderima tržišta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.