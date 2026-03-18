Ilon Mask najavljuje preokret: xAI želi da nadmaši OpenAI i Google
Nakon talasa otkaza i restrukturiranja, Ilon Mask poručuje da njegova kompanija xAI ima ambiciozan plan da sustigne vodeće AI laboratorije već ove godine. Njegova izjava dolazi u trenutku kada tržištem dominiraju veliki igrači poput OpenAI, Google i Anthropic.
Mask veruje da trenutni zaostatak nije nepremostiv i da će xAI brzo uhvatiti korak sa konkurencijom. Njegove tvrdnje izazvale su veliku pažnju jer dolaze neposredno nakon značajnih promena unutar same kompanije.
Vizija koja ide dalje od konkurencije
Mask ne krije da planira mnogo više od samog sustizanja rivala. On tvrdi da će xAI u narednim godinama nadmašiti konkurenciju tolikom razlikom da će ona biti teško merljiva.
Ovakve izjave dodatno podgrevaju trku u razvoju veštačke inteligencije, gde kompanije neprestano pomeraju granice tehnologije. Ipak, ostaje pitanje koliko su ovakve prognoze realne u odnosu na trenutne rezultate.
Kratkotrajni uspesi i snažan odgovor
xAI je već imao trenutke uspeha kada su njegovi modeli nakratko nadmašili konkurentska rešenja u pojedinim testovima. Međutim, taj uspeh nije dugo trajao jer su rivali brzo predstavili naprednije verzije svojih sistema.
Danas se vodeći AI modeli i dalje nalaze u vrhu po performansama, dok xAI pokušava da pronađe način da ponovo dođe u centar pažnje. Tržište ostaje izuzetno dinamično i nepredvidivo.
Kontroverze oko slobodnijeg pristupa
Mask je pokušao da privuče korisnike nudeći manje ograničenja u radu svog chatbota, ali je to dovelo i do problema. Pojavili su se slučajevi generisanja neprimerenog sadržaja, što je izazvalo oštre reakcije javnosti.
Ove kontroverze pokazuju koliko je teško pronaći balans između slobode korišćenja i bezbednosti korisnika. Upravo taj izazov postaje ključan za sve kompanije koje razvijaju AI tehnologije.
Potpuna rekonstrukcija kompanije
Nakon nezadovoljavajućih rezultata u razvoju pojedinih alata, Mask je odlučio da praktično izgradi xAI iz početka. Kompanija je smanjila broj zaposlenih i zadržala mali deo osnivačkog tima.
Istovremeno, u toku je potraga za novim talentima, a fokus je na izgradnji jače tehnološke osnove. Ova strategija pokazuje da xAI pokušava da se resetuje i vrati u trku sa najvećim imenima u industriji.
