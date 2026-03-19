Menadžerka poslala mejl radniku jer je otišao 3 min s posla ranije

Norveški savet potrošača pokrenuo je globalnu kampanju protiv fenomena koji stručnjaci nazivaju “enshittification” - postepenog kvarenja digitalnih proizvoda. Od društvenih mreža preplavljenih reklamama do softvera koji usporava stare telefone, kvalitet usluga koje su nekada bile odlične drastično opada. Norvežani ističu: korisnici ne bi trpeli da im neko fizički oštećuje imovinu, pa ne bi trebalo da trpe ni na internetu.

Kampanja ima za cilj da osvetli ovu praksu i probudi svest korisnika širom sveta. Video snimci koji kritikuju ovakve postupke već beleže milione pregleda, pokazujući koliko je ljudima zasmetalo da plaćaju sve više za sve lošiju tehnologiju.

Kako tehnološki giganti manipulišu

Pokret okuplja više od 70 organizacija iz Evrope i SAD i tvrdi da degradacija interneta nije slučajnost, već planska odluka velikih firmi. Aplikacije postaju neupotrebljive bez pretplate, a četbotovi zamenjuju prave ljude u korisničkoj podršci kako bi se smanjili troškovi.

Cilj kampanje je da natera vlasti u 14 zemalja da zakonski zaštite potrošače i omoguće im lakšu zamenu loših usluga. Ovde je reč o vraćanju moći korisnicima i transparentnosti koju tehnološke kompanije često izbegavaju.

Borba Davida protiv Golijata

Iako tehnološki giganti dominiraju tržištem, Norveški savet poručuje da još uvek postoji alternativa. Korisnici bi trebalo da imaju pravo da popravljaju i prilagođavaju uređaje koje su platili, umesto da budu primorani da kupuju nove čim stari počnu da koče.

Ovaj princip se oslanja na zakonodavne promene koje bi vratile ravnotežu na tržištu i omogućile pravičnu konkurenciju. Video i kampanje koje ismevaju prakse kvarenja digitalnih proizvoda pokazuju da je podrška javnosti masovna i da ljudi žele promene.

Vraćanje konkurencije i prava korisnika

Stručnjaci upozoravaju da tržište mora ponovo da podstiče pravu konkurenciju, umesto da jedna ili nekoliko firmi diktiraju pravila igre. Kampanja nudi nadu da degradacija digitalnih servisa još nije nepopravljiva i da korisnici mogu povratiti kontrolu nad tehnologijom.

Izveštaj od 80 strana detaljno opisuje kako je došlo do trenutka kada je kvarenje proizvoda postalo norma. Transparentnost i zakonska regulativa predstavljaju ključne alate u borbi protiv ove prakse.

Novi internet je moguć

Kampanja Norveškog saveta potrošača poručuje da internet može ponovo postati prostor koji služi ljudima, a ne samo profitu. Pravovremena zakonska intervencija i podrška korisnika mogu preokrenuti trend degradacije, vraćajući kvalitet i funkcionalnost uređajima i servisima.

Globalna pažnja pokazuje da korisnici žele promene, a tehnologija može biti koristan i fer alat, ako se zaustavi praksa postepenog kvarenja proizvoda.

