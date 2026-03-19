Ruski regulator za komunikacije, Roskomnadzor, upozorava da Telegram i dalje ne poštuje ruske zakone, dok aplikacija odbacuje optužbe. Popularni servis za dopisivanje tvrdi da je Kremlj pokušava da pritisne kako bi korisnici prešli na državni Messenger Max.

Situacija eskalira dok korisnici u Rusiji sve češće prijavljuju probleme sa pristupom, kako na mobilnim aplikacijama, tako i na web verziji. Restrikcije su deo šireg trenda blokiranja stranih servisa, uključujući Signal, Viber i YouTube, što mnogi mogu zaobići samo pomoću VPN-a.

Blokada Telegrama na vidiku

Od prošlog leta, audio i video pozivi preko Telegrama i WhatsApp-a u Rusiji su već onemogućeni. Glasine o potpunoj blokadi Telegrama od 1. aprila izazivaju zabrinutost među korisnicima širom zemlje.

Zabrane i blokade se pravdaju tvrdnjama da aplikacije ne poštuju zakon, dok vlasti intenzivno promovišu novi ruski Messenger Max, koji kritičari smatraju alatom za praćenje korisnika.

VPN-ovi pod pritiskom

Ruske vlasti sve više ciljaju VPN usluge, koje su do sada omogućavale pristup blokiranim servisima. Već u Moskvi, mobilni internet sa VPN-om je u velikoj meri ograničen, a planirane restrikcije mogle bi da se prošire širom zemlje u narednih nekoliko meseci, prema izjavama zameniika predsednika Odbora Dume za informacione politike, Andreja Sintsova.

Ove mere ukazuju na sve oštriji pristup kontrole interneta, gde se korisnici prisiljavaju da koriste lokalne, državne servise, dok su globalni servisi sve više otežani ili potpuno nedostupni.

Državni Max protiv Telegrama

Telegram odbacuje optužbe za nepoštovanje zakona i tvrdi da Kremlj koristi pravne mehanizme kako bi usmerio korisnike na državnu alternativu. Max je dizajniran da centralizuje kontrolu nad komunikacijom i podiže zabrinutost zbog nadzora nad korisnicima.

Kritičari ističu da ograničavanje stranih servisa i prisilno prebacivanje na državne aplikacije stvara digitalni monopol i ozbiljno ograničava slobodu komunikacije u zemlji.

Bitka za slobodu interneta u Rusiji

Dok se restrikcije šire, korisnici i dalje traže načine da zaobiđu blokade, ali kontrola VPN-a i blokada stranih servisa sve više otežava situaciju. Telegram ostaje ključni simbol otpora protiv pokušaja potpune kontrole digitalne komunikacije.

Situacija u Rusiji ilustruje širu globalnu debatu o slobodi interneta, privatnosti i pravima korisnika, dok vlasti koriste zakonske i tehničke alate da ograniče pristup i nadziru digitalne kanale.

