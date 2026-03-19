Google je ukinuo pretplatu za funkciju Personal Intelligence u okviru Gemini veštačke inteligencije. Ranije plaćena opcija sada je dostupna svima, omogućavajući telefonu da zna vaš raspored, planove i važne dokumente, praktično postajući lični digitalni asistent.

Ova promena znači da više ne dobijate generičke, robotske odgovore, već personalizovane informacije u sekundi - od sledećeg leta do poslednjeg dokumenta na kojem ste radili.

AI koji vas razume?

Do sada su pametni uređaji delovali kao stranci - neznalice u vašem digitalnom svetu. Nova funkcija menja to: uz vašu dozvolu, AI može da pristupi Gmailu, dokumentima i kalendaru, odgovarajući tačno na pitanja poput “Kada mi je sledeći let?” ili “O čemu sam pisao juče?”

Na taj način vaš digitalni pomoćnik postaje alat za planiranje i organizaciju, smanjujući vreme traženja informacija i olakšavajući svakodnevnicu.

Potpuna kontrola i bezbednost?

Iako ideja da Google “čita” vaše lične stvari zvuči pomalo zastrašujuće, kompanija naglašava da je sve dobrovoljno. Funkciju možete uključiti ili isključiti kad god želite, a vaši podaci se ne koriste za javno treniranje AI modela.

To znači da vaša privatnost ostaje zaštićena, dok AI služi isključivo da vam olakša život, a ne da prikuplja informacije za treće strane.

Globalno dostupno - uskoro i kod nas

Nova funkcija kreće prvo u Americi, ali se očekuje da će ubrzo biti dostupna i u ostatku sveta. Radi direktno u Google pretrazi i Chrome pretraživaču, pa vam je digitalni asistent uvek pri ruci, bilo da planirate put ili proveravate dokumente.

Za sada su izuzeti poslovni i školski nalozi, dok svi ostali mogu da uživaju u besplatnom ličnom AI pomoćniku koji zaista razume njihov digitalni svet.

Praktičnost u službi svakodnevnice

Personal Intelligence kombinuje snagu veštačke inteligencije i jednostavnost korišćenja, nudeći korisnicima alat koji štedi vreme i olakšava organizaciju.

Ovo je novi korak u integraciji AI u svakodnevni život, gde telefon postaje ne samo uređaj, već pravi digitalni saputnik.

