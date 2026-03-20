Prodaja američkog ogranka aplikacije TikTok izazvala je veliku pažnju zbog misterioznog novca koji je „nestao“ tokom transakcije. Zvanična cena od 14 milijardi dolara naglo je nadmašena, a senatori traže odgovore o tome kako je dodatna naknada od 10 milijardi naplaćena bez odobrenja Kongresa.

Senator Mark Vorner uputio je oštro pismo Ministarstvu finansija, ističući da ovakva uplata predstavlja ozbiljan presedan u transparentnosti federalnih finansija. Dok javnost čeka pojašnjenje, transakcija je već podigla talas pitanja u Vašingtonu.

Država zgrabila 70% vrednosti posla

U tipičnim velikim poslovima bankari zarađuju oko 1-2% provizije. U slučaju TikToka, američki trezor navodno je dobio čak 70% dodatne naknade, što je bez presedana u istoriji privatnih finansijskih transakcija.

Investitori su šokirani, jer se ranije verovalo da je niska prodajna cena posledica zakonskog pritiska na ByteDance. Ovako visok procenat direktno utiče na profit fondova koji su učestvovali u kupovini američkog TikToka.

Akteri ćute: Oracle, Silver Lake i Vašington

Kompanije uključene u prodaju, uključujući Oracle i Silver Lake, odbijaju da komentarišu navode o misterioznoj proviziji. Čak ni kancelarija potpredsednika Vens nije dala javno objašnjenje o tome gde će novac biti iskorišćen.

Ovakva netransparentnost podstiče spekulacije da li je poslovni pobednik unapred dogovoren kroz „tajne kanale“ ili su svi učesnici bili svesni uslova kupovine aplikacije. Javnost i investitori traže detaljnu istragu kroz zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

Finansijski fondovi ostali uskraćeni

Investicioni fondovi koji su zadržali udeo u novoj kompaniji TikTok sada se suočavaju s nepredviđenim gubitkom. Velika naknada državi značajno smanjuje potencijalnu zaradu, što je izazvalo ogorčenje među učesnicima transakcije.

Ovo postavlja pitanja o poštenju i pravilima takvih poslovnih aranžmana, a moguće kršenje federalnih propisa dodatno komplikuje situaciju. Analitičari upozoravaju da bi ovakav model mogao da utiče na buduće investicije u američke tehnološke firme.

Prodaja TikToka prelazi u politički skandal

Ova transakcija više nije samo tehnološka vest - ona je prvorazredni politički događaj. Javnost i zakonodavci traže objašnjenja o tome kako su milijarde „nestale“ i ko je stvarno profitirao.

Dok čekamo zvanične odgovore, prodaja TikToka postaje primer kako velike korporacije i federalni organi mogu oblikovati tržište uz minimalnu transparentnost, ostavljajući pitanja o etici i odgovornosti koja još nisu razjašnjena.

