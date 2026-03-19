Ukrajina je postala epicentar testiranja novih vojnih tehnologija, a američki humanoidni roboti Phantom MK-1 sada debituju na bojnom polju. Sa svojih 175 centimetara visine i 80 kilograma težine, ovi roboti mogu obavljati zadatke koje danas rade vojnici - od izviđanja do rukovanja opasnim materijalima. Da li je ovo prvi korak ka svetu u kojem ljudi više nisu jedini koji učestvuju u ratovanju?

Suosnivač kompanije Foundation, Majk Leblank, ističe da Phantom MK-1 radi u režimu „human-in-the-loop“, gde ljudi i dalje zadržavaju kontrolu nad smrtonosnim odlukama. Ali već sada roboti preuzimaju visokorizične zadatke, pokazujući kako se granica između čoveka i mašine polako briše.

Foto: Melnikov Dmitriy/Shutterstock, screenshot X/ukrpravda_news

Phantom MK-1 - humanoidni robot za realnu borbu

Phantom MK-1 je predstavljen u oktobru 2025. kao humanoidni robot dizajniran posebno za vojnu upotrebu. Njegove funkcije uključuju izviđanje, nadzor, logističkupodršku i rukovanjeopasnimmaterijalima, čineći ga jedinstvenim u svetu borbenih robota.

Dva primera koja su poslata u Ukrajinu testirana su direktno na linijama fronta, dok kompanija planira dalje raspoređivanje jedinica kako bi unapredila njihove sposobnosti u stvarnim borbenim situacijama.

Ukrajina kao poligon budućnosti

Pre nego što su stigli na front, humanoidni robot Phantom MK-1 testiran je u industrijskim postrojenjima širom sveta. Ukrajina je postala ključno mesto za testiranje robota u realnom okruženju, gde se već koriste za logistiku - od isporuke municije do transporta zaliha vojnicima.

Ovakvo testiranje naglašava rastuću ulogu robotike u modernom ratovanju i privlači pažnju odbrambenih firmi i startapa sa Zapada.

Tehničke karakteristike i inovacije

Phantom MK-1 se oslanja na kamere za sistem vida, dok LiDAR nije primarni alat. Vlasnički cikloidni aktuatore omogućavaju tiho kretanje, kretanje unazad i bezbednu interakciju sa ljudima.

Roboti rade po principu „human-in-the-loop“, gde ljudski operateri nadziru kretanje i sve smrtonosne odluke. Phantom MK-1 može preuzeti zadatke koji su pre opasni za ljude, poput izviđanja, nadzora ili rukovanja eksplozivom.

Foto: Shutterstock

Proizvodnja i budući planovi

Foundation planira početno raspoređivanje desetina Phantom MK-1 jedinica ove godine, uz povećanje na hiljade kako se proizvodni kapaciteti budu širili. Roboti će se uglavnom iznajmljivati, sa procenjenim troškom zakupa od oko 100.000 dolara po jedinici godišnje.

Cilj kompanije je da humanoidni roboti preuzmu visokorizične zadatke i smanje rizik za ljudske vojnike, što predstavlja značajan korak u razvoju vojne robotike i testiranju tehnologija koje mogu oblikovati budućnost ratovanja.

