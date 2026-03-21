Internet blackout u Iranu traje još od 8. januara 2026. kada je država potpuno ugasila pristup mreži tokom protesta. Tehnički podaci su pokazali da je veza pala na oko jedan procenat normalnog nivoa, što znači da je skoro cela zemlja bila offline u isto vreme. Čak su i telefonske linije i mobilni podaci u nekim momentima prestajali da rade, pa ljudi nisu mogli ni da pozovu rodbinu u inostranstvu.

Situacija je sada još komplikovanija jer je u međuvremenu eskalirao rat i tenzije u regionu, pa su prekidi interneta postali još češći, a najnoviji podaci govore da je blackout u nekim delovima zemlje toliko jak da ljudi ne mogu ni da šalju poruke niti da koriste aplikacije, te da komunikacija sa spoljnim svetom praktično nestaje. Poslednjih nedelja država praktično kontroliše mrežu kao prekidač, pa se neretko desi da signal postoji, telefon pokazuje 4G, a internet jednostavno ne radi.

Internet za privilegovane

Naime, Iran već godinama razvija takozvani „državni internet“, odnosno sistem koji omogućava da domaće aplikacije i sajtovi rade čak i kada je globalni internet ugašen. To znači da neko može da koristi telefon, ali ne može da otvori Google, Instagram ili bilo koji strani sajt.

Zanimljivo je što su u poslednjim izveštajima koji pristižu iz Irana, stručnjaci primetili i novi trend iliti takozvani „internet za privilegovane“. To znači da novinari, državne institucije i pojedinci koji imaju posebne SIM kartice i dalje imaju pristup mreži, dok obični građani praktično nemaju. Drugim rečima, internet u Iranu više nije isti za sve, nego funkcioniše kao VIP sistem u kome jedni imaju pun signal, a drugi samo telefon bez interneta.

Masovno stižu poruke iste sadržine

Ljudi koji uspeju da se povežu pišu na Redditu da telefon pokazuje da je povezan, ali da ništa ne može da se otvori, čak ni VPN. Jedan korisnik je naveo da je „connected – no internet“ trenutno najčešća poruka koja stiže na telefone širom Irana, što zapravo najbolje opisuje kako digitalni život tamo trenutno izgleda.

Građani navode i da im telefon ili aplikacije izbacuju poruke poput: „No connection“, „Connection timed out“, „Server not responding“ ili „Unable to connect to network“. U jednom postu od pre nekoliko dana korisnik piše da su „čak i VPN-ovi koji su radili do juče odjednom prestali“, pa mu se pojavljuje poruka da se server ne može pronaći i da je konekcija prekinuta.

Stalno se pojavljuju i poruke tipa „retry“

U drugim objavama navode da im sajtovi jednostavno ostanu beli ili izbace poruke kao što su „This site can’t be reached“, „Network error“, „No internet access“, a neki pišu i da im WhatsApp i Telegram stoje na poruci „connecting“ satima bez promene. U jednoj objavi korisnik čak piše da je „sve samo nestalo bez upozorenja, da nema mobilnih podataka, nema poziva, nema ni nacionalnog interneta“, što znači da telefon ne pokazuje klasičnu grešku nego jednostavno ne reaguje.

Najzanimljivije je što više korisnika opisuje istu situaciju: telefon pokazuje signal, aplikacije pokušavaju da se povežu, ali se stalno pojavljuju poruke tipa „retry“, „try again later“ ili „waiting for network“. Upravo zato mnogi na Redditu pišu da danas u Iranu telefon najčešće pokazuje da je povezan, ali skoro svaka aplikacija istovremeno govori da internet ne postoji.

Signal krenuo da slabi, sve se teže ostvaruju i pozivi

Kada je u pitanju signal koji omogućava pozive, on uglavnom postoji imajući u vidu da mobilne mreže rade jer ih održavaju domaći operateri kao što su MCI (Mobile Communications Company of Iran) i Irancell, pa većina ljudi i dalje može da vidi signal na telefonu, da zove i da prima pozive.

Međutim, poslednjih meseci ni signal više nije stabilan kao ranije. U trenucima kada su protesti ili političke tenzije, mreža se namerno usporava ili oslabi u određenim gradovima, pa telefon pokazuje jednu ili dve crtice umesto punog signala.

