Slušaj vest

Hakerska grupa Handala tvrdi da je objavila više od 100.000 poverljivih dokumenata visokih zvaničnika Mosada, nakon navodnog upada u imejl nalog Debora Openhajmer. Ovaj potez izazvao je veliku pažnju javnosti, s obzirom na to da se radi o jednoj od najzatvorenijih i najuticajnijih obaveštajnih službi na svetu.

Prema dostupnim informacijama, objavljeni materijal navodno obuhvata širok spektar poverljivih podataka, uključujući interne komunikacije, detalje o tajnim operacijama, kao i strategije delovanja u medijskom i političkom prostoru. Vest je preneo portal Press TV.

Foto: Shutterstock

Šta se nalazi u dokumentima

Grupa Handala tvrdi da dokumenti otkrivaju kompleksnu mrežu uticaja Mosada širom sveta, kao i metode koje ova služba koristi za ostvarivanje svojih ciljeva. U saopštenju navode da materijal „pokazuje pravo lice cionizma i njegove planove“, naglašavajući da je reč o informacijama od velikog globalnog značaja.

haker Foto: Shutterstock

Nastavak sajber napada

Podsećanja radi, ista hakerska grupa je pre samo nekoliko dana izvela sličan napad, kada je, prema sopstvenim tvrdnjama, kompromitovala imejl nalog Ilan Štajner i objavila oko 50.000 dokumenata. Tada su, kako navode, fokus bili finansijski tokovi i projekti povezani sa delovanjem izraelskih struktura u regionu.

Handala obe operacije opisuje kao „hrabre akcije“ usmerene na razotkrivanje slabosti u sajber infrastrukturi Mosada, ali i kao pokušaj narušavanja njegovog globalnog uticaja. Za sada nema nezavisne potvrde autentičnosti objavljenih dokumenata.