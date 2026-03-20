Hakovan Mosad, nastao haos? Hakeri tvrde da su ukrali 100.000 dokumenata!
Hakerska grupa Handala tvrdi da je objavila više od 100.000 poverljivih dokumenata visokih zvaničnika Mosada, nakon navodnog upada u imejl nalog Debora Openhajmer. Ovaj potez izazvao je veliku pažnju javnosti, s obzirom na to da se radi o jednoj od najzatvorenijih i najuticajnijih obaveštajnih službi na svetu.
Prema dostupnim informacijama, objavljeni materijal navodno obuhvata širok spektar poverljivih podataka, uključujući interne komunikacije, detalje o tajnim operacijama, kao i strategije delovanja u medijskom i političkom prostoru. Vest je preneo portal Press TV.
Šta se nalazi u dokumentima
Grupa Handala tvrdi da dokumenti otkrivaju kompleksnu mrežu uticaja Mosada širom sveta, kao i metode koje ova služba koristi za ostvarivanje svojih ciljeva. U saopštenju navode da materijal „pokazuje pravo lice cionizma i njegove planove“, naglašavajući da je reč o informacijama od velikog globalnog značaja.
Nastavak sajber napada
Podsećanja radi, ista hakerska grupa je pre samo nekoliko dana izvela sličan napad, kada je, prema sopstvenim tvrdnjama, kompromitovala imejl nalog Ilan Štajner i objavila oko 50.000 dokumenata. Tada su, kako navode, fokus bili finansijski tokovi i projekti povezani sa delovanjem izraelskih struktura u regionu.
Handala obe operacije opisuje kao „hrabre akcije“ usmerene na razotkrivanje slabosti u sajber infrastrukturi Mosada, ali i kao pokušaj narušavanja njegovog globalnog uticaja. Za sada nema nezavisne potvrde autentičnosti objavljenih dokumenata.
