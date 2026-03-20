Slušaj vest

Kompanija Apple obratila se korisnicima sa jasnom porukom - ažuriranje sistema više nije opcija, već nužnost. Razlog za to su sofisticirani alati za digitalni nadzor poznati kao DarkSword i Coruna, iza kojih stoje organizovane hakerske grupe povezane sa Rusijom i Kinom. Njihova sposobnost da neprimetno prodru u uređaj predstavlja ozbiljan bezbednosni izazov.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da korisnik često nema nikakav signal da je kompromitovan. Napadači mogu da pristupe osetljivim informacijama bez ikakvog vidljivog traga, što ovu pretnju čini posebno opasnom u svakodnevnoj upotrebi telefona.

Apple Malver na monitoru sa hakerima

Šta sve može biti ugroženo

Savremeni špijunski alati funkcionišu tiho, ali sa izuzetno širokim pristupom podacima. Prema nalazima kompanija iVerify i Google, napadi omogućavaju pristup WiFi lozinkama, porukama, listama poziva i preciznoj lokaciji korisnika u realnom vremenu.

Osim toga, ugrožene su i lične baze podataka - uključujući zdravstvene informacije, beleške i planirane obaveze. Upravo ova dubina pristupa čini napade posebno rizičnim, jer obuhvata gotovo sve segmente digitalnog života jednog korisnika.

Foto: Shutterstock

Kako zapravo dolazi do infekcije

Napadi se često realizuju preko tzv. „watering hole“ tehnike, gde je dovoljno da korisnik poseti kompromitovanu internet stranicu. Bez ikakve dodatne akcije, zlonamerni kod može biti pokrenut u pozadini i preuzeti kontrolu nad uređajem.

Posebno su izloženi oni koji se bave kriptovalutama. Hakeri koriste lažne finansijske platforme kako bi prevarili korisnike i pristupili njihovim digitalnim novčanicima. Iako su prvi slučajevi zabeleženi u Ukrajini i delovima Azije, stručnjaci upozoravaju da je ova metoda sada globalno dostupna.

Bitkoin Foto: Shutterstock

Novo ažuriranje kao ključna linija odbrane

Najnovija verzija operativnog sistema, iOS 26, donosi rešenja koja blokiraju opisane metode napada. Kompanija Apple je, neuobičajeno, objavila i dodatne bezbednosne zakrpe za starije modele uređaja, čime pokušava da zaštiti što veći broj korisnika.

Portparolka kompanije, Sara O'Rurk, istakla je da redovno ažuriranje ostaje najefikasnija zaštita. Ovaj potez dodatno potvrđuje ozbiljnost situacije i potrebu za brzom reakcijom korisnika.

Foto: Shutterstock

Zašto ne treba ignorisati upozorenja

Iako mnogi veruju da su iPhone uređaji gotovo imuni na viruse, realnost je drugačija. Sajber napadi su sve učestaliji i sofisticiraniji, a starije verzije sistema postaju laka meta za napadače.

Ako vaš uređaj nije ažuriran, rizik od krađe identiteta i poverljivih informacija značajno raste. Provera dostupnih ažuriranja i njihova instalacija danas predstavlja osnovni korak u očuvanju digitalne bezbednosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.