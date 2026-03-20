Krafton, tvorac popularne igre PUBG Battlegrounds, ulazi u sektor odbrane kroz strateško partnerstvo sa Hanwha Aerospace. Fokus saradnje je razvoj sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, poznatim kao „physical AI“, koji primenjuju tehnologije iz video igara u stvarnom svetu.

Cilj je kreiranje autonomnih sistema koji mogu da izvršavaju zadatke bez direktne kontrole čoveka, dok Krafton donosi iskustvo u simulacijama i radu sa ogromnim podacima, a Hanwha obezbeđuje napredni hardver, uključujući vazduhoplovne i precizno vođene odbrambene sisteme.

Transformacija u „AI-first“ kompaniju

Krafton je još 2025. godine najavio prelazak ka modelu „AI-first“, sa inicijalnom investicijom od 70 miliona dolara u GPU infrastrukturu. Ovi resursi služe za razvoj autonomnih AI agenata koji mogu samostalno izvršavati složene zadatke postavljene od strane korisnika.

Ovaj korak pokazuje da Krafton ne želi da ostane samo kompanija za video igre, već da svoje ekspertize u simulacijama i analizi podataka prenese u realne, autonomne sisteme sa primenom u odbrambenoj industriji.

PUBG AI izlazi iz virtuelnog sveta

Koncept „physical AI“, koji promoviše Nvidia, podrazumeva primenu veštačke inteligencije u stvarnim sistemima: robotima, autonomnimvozilima i nadzornimsistemima. Kraftonova ekspertiza u radu sa simulacijama i velikim količinama podataka savršeno se uklapa u ovu paradigmu.

Hanwha Aerospace, sa svoje strane, obezbeđuje infrastrukturu i hardver za vojne sisteme, što omogućava kombinaciju softverske sofisticiranosti i realne primene u odbrambenom sektoru.

„Physical AI“ vredan milijardu dolara

Saradnja uključuje i potencijalno ulaganje Kraftona do milijardu dolara u fond kojim upravlja Hanwha, sa ciljem izgradnje šireg ekosistema tehnologija zasnovanih na „physical AI“. Ovaj kapital će omogućiti brži razvoj i testiranje autonomnih sistema u stvarnim uslovima.

Ambicije su jasne: CEO Changhan Kim želi da Krafton postane kompanija nalik Anduril Industries, specijalizovanoj za autonomne vojne tehnologije.

Granica između igara, AI i odbrane nestaje

Ovaj potez pokazuje širi trend u industriji: softverske kompanije, razvoj AI-ja i vojna tehnologija sve više se prepliću. Ono što je nekada bila virtuelna simulacija sada postaje osnova za realne autonomne sisteme.

Ipak, ovakav pravac otvara pitanja o bezbednosti, etici i militarizaciji veštačke inteligencije. Kako tehnologija napreduje, balans između inovacija i odgovornog korišćenja postaje sve važniji za globalnu zajednicu.

