JOŠ NAM SAMO TO FALI!

Direktor OpenAI, Sem Altman, istakao je na velikom samitu da bi veštačka inteligencija mogla da postane komunalna usluga, slično električnoj energiji ili vodi, i da bi korisnici mogli da je plaćaju prema tome koliko je koriste, ne fiksno, već po potrošnji.

Zamišljeno je otprilike tako da umesto da plaćate mesečnu pretplatu za AI ili fiksnu cenu za premium pristup, plaćaćete onoliko koliko koristite računske resurse, baš kao kada plaćate struju prema kilovat‑satima potrošnje, a tu ideju podupiru i tehnološki lideri koji već testiraju modele naplate zasnovane na tokenima, jedinicama teksta koje veliki AI modeli obrađuju, koje se mogu meriti i naplaćivati.

Što kraći odgovor, to manje platite

U praksi to znači da bi jedan zahtev ka AI koji generiše složen odgovor ili veliki blok teksta, mogao da ima višu cenu nego kratak odgovor, baš kao što veća potrošnja struje u stanu rezultira većim računom.

Ovo bi značilo da oni koji intenzivno koriste AI plaćaju više, dok bi kežual iliti neredovni korisnici, recimo, oni koji pitaju AI za kratke savete ili odgovore, platili manje.

Veliki računi za struju se nekako moraju pokriti

Podaci pokazuju da potrošnja električne energije data centara i AI servera raste vrtoglavom brzinom, toliko da bi u narednim godinama mogli da troše približno jednaku količinu struje kao mala ili srednja država. Ove operacije zahtevaju specijalizovane procesore (kao što su GPU i TPU), snažno hlađenje i veliku infrastrukturu, što sve skupa znači velike račune za struju koji se nekako moraju pokriti.

Neki stručnjaci čak predviđaju da bi AI infrastruktura do kraja decenije mogla da preuzme veliki deo globalnog energetskog budžeta, što ne samo da bi uticalo na cenu usluga, već i na regulatorni pristup snabdevanju energijom.

Hoće li AI troškovi završiti na našem računu?

Trenutno korisnici ne plaćaju direktno za energiju koju AI troši u data centrima, već to čine kompanije koje tu infrastrukturu poseduju. Ali kako potrošnja raste, raste i pritisak na mreže i potrošačke cene, te ovo trenutno stanje nije održivo.

Jedna neformalna diskusija na Redditu takođe govori o tome da bi u ne tako dalekoj budućnosti čak i obični potrošači mogli da osete AI teret kroz veće račune za struju, ne zato što koriste AI direktno, već zato što industrija kao celina troši sve više energije, što utiče na sve korisnike mreže.

Ideja je i da se ograniči potrošnja

Realno gledano, korišćenje veštačke inteligencije jednog dana i to ne tako dalekog, već u skorijoj budućnosti, moglo da da funkcioniše slično kao plaćanje Infostana ili struje, po potrošnji i redovno.

To bi promenilo način na koji gledamo na AI jer ga više ne bismo posmatrali kao nešto besplatno na internetu, već kao uslugu za koju stvarno plaćamo, zavisno od toga koliko je koristimo. U takvom sistemu, korisnici bi mogli da prate koliko troše, da pametno koriste AI i da kontrolišu račune tako da ne budu iznenađeni na kraju meseca.

