Google je objavio da će od avgusta ove godine, svako ko bude hteo da instalira APK fajl, odnosno fajl aplikacije koji preuzimate direktno sa interneta, morati da sačeka punih 24 sata pre nego što telefon dozvoli instalaciju. Da preciziramo, nova pravila odnosiće se samo na tzv. sideloading aplikacija na Android telefonima i podrazumevaće obavezno čekanje od 24 sata pre nego što ćete takve aplikacije moći da instalirate ako dolaze od neverifikovanih izvora.

U svakom slučaju, ovo ne utiče na instalaciju aplikacija unutar same Play prodavnice koje ćete i dalje moći da preuzmete i instalirate normalno, bez čekanja, niti ovo pravilo važi za druge platforme kao što su iOS ili Windows.

Google uvodi ovo čekanje, pre svega, da bi nas zaštitio uzevši u obzir da su ljudi ranije prebrzo kliktali na “install” i često su instalirali aplikacije koje su zlonamerne, pune virusa ili koje su krale podatke sa telefona kao što su lozinke, brojevi kartica ili fotografije.

Sa novim pravilom, telefon će prvo tražiti da uključiš developer mode – to je poseban režim za napredne korisnike koji žele da rade stvari koje obični korisnici ne rade. Zatim će tražiti da potvrdiš bezbednosne postavke, i tek onda ćeš moći da instaliraš aplikaciju… ali tek nakon 24 sata čekanja.

Drugim rečima, više ne možeš da preuzmeš neki APK i odmah ga otvoriš. Telefon sada “razmišlja” da li je sve bezbedno i šalje ti signal: “čekaj malo, proveravam da li si u redu”. Google kaže da ovo štiti ljude, ali mnogi iskusni korisnici misle da je glomazno i nepotrebno, jer oni već znaju šta rade i preuzimaju fajlove sa proverenih sajtova.

Ovo novo pravilo će takođe uključivati dodatne provere, kao što su: da li aplikacija pokušava da pristupi kamerama, mikrofonu ili podacima iz drugih aplikacija, i da li je digitalno potpisana, što znači da se proverava ko je autor i da li je legitimno preuzimanje. Ako nešto nije u redu, telefon neće dozvoliti instalaciju ni nakon 24 sata.

Za prosečnog korisnika ovo može biti pomalo dosadno: ako želiš da isprobaš neku novu aplikaciju koju si video na internetu, sada moraš da planiraš instalaciju dan unapred. Sa druge strane, ovo je i dobar potez za ljude koji nisu tehnički potkovani, jer smanjuje rizik od virusa i krađe podataka. Telefoni su već dovoljno složeni, a ovim potezom Google pokušava da “spusti rampu” i da zaštiti običnog korisnika od grešaka.

U suštini, Google želi da svi budu sigurni, ali će neki korisnici osećati da im je telefon malo spor. Na primer, ako želiš da preuzmeš neku igricu ili alat koji se ne nalazi u Play Store-u, moraćeš da sačekaš jedan ceo dan. To je kao da ti prodavnica kaže: “Možeš da uzmeš paket, ali moraš da sačekaš do sutra da ga otvoriš” – malo frustrirajuće, ali sigurnije.

