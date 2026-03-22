WhatsApp trenutno testira funkciju pod nazivom „guest chats“, odnosno gostujući razgovori. Ideja je jednostavna, ali prilično revolucionarna i polazi od toga da samo jedna osoba mora da ima WhatsApp, dok druga može da odgovara bez instaliranja aplikacije i bez pravljenja naloga.

Nova opcija funkcioniše potpuno drugačije od klasičnog dopisivanja kakvo danas poznajemo. Umesto da obe osobe imaju nalog i aplikaciju, osoba koja ima WhatsApp može da napravi poseban link za razgovor.

Kako će zapravo raditi dopisivanje bez WhatsApp naloga

Link za razgovor korisnik može da pošalje SMS-om, mejlom ili čak preko neke druge aplikacije. Kada druga osoba klikne na link, otvara joj se razgovor direktno u internet pregledaču. Ne mora da instalira aplikaciju, niti da pravi nalog, već da samo unese ime ili nadimak i može odmah da počne dopisivanje.

Drugim rečima, WhatsApp prvi put uvodi nešto što podseća na „privremeni chat“, odnosno razgovor koji postoji samo za tu jednu komunikaciju.

Da li će poruke i dalje biti sigurne?

Najveća dilema oko ovakve funkcije je bezbednost imajući u vidu da je WhatsApp godinama insistirao na tome da svaka osoba mora da ima registrovan broj i nalog kako bi komunikacija bila potpuno zaštićena.

Ipak, čak i u novoj verziji dopisivanja bez naloga, poruke će i dalje imati end-to-end enkripciju. To znači da sadržaj razgovora ne može da vidi niko osim dve osobe koje učestvuju u dopisivanju, čak ni sama kompanija. Za svaki takav razgovor generisaće se poseban sigurnosni identifikator i posebni ključevi za zaštitu poruka. Naravno, postoje i određena ograničenja. Pošto osoba koja ulazi u razgovor nema nalog, WhatsApp ne može da proveri njen identitet, te će zbog toga takav korisnik biti označen kao „Guest“, odnosno gost, kako bi druga strana znala da razgovara sa nekim ko nema registrovan nalog.

Razgovori će imati ograničenja

Ova funkcija nije zamišljena kao potpuna zamena za klasični WhatsApp. Ona je više kao brza i privremena komunikacija kada treba da kontaktirate nekoga ko nema aplikaciju.

Zbog toga će u početku biti dozvoljeno samo najosnovnije dopisivanje i neće biti moguće slati fotografije, video snimke, dokumenta, glasovne poruke, stikere niti praviti video ili glasovne pozive. Takođe, razgovori će biti privremeni i automatski će nestati ako se ne koriste određeno vreme. Drugim rečima, funkcija je napravljena da pomogne u brzom kontaktu, a ne da zameni klasično dopisivanje.

Zašto WhatsApp uvodi ovu promenu baš sada

Stručnjaci smatraju da je ovo jedan od najvećih strateških poteza WhatsAppa u poslednjih nekoliko godina. Aplikacija već ima milijarde korisnika, ali i dalje postoji veliki broj ljudi koji je ne koristi, posebno u nekim državama gde su popularnije druge aplikacije za dopisivanje.

Uvođenjem mogućnosti da se dopisujete i sa ljudima koji nemaju aplikaciju, WhatsApp praktično uklanja najveću prepreku za nove korisnike. Ljudi će moći da probaju dopisivanje bez instalacije, a mnogi će verovatno kasnije ipak odlučiti da naprave nalog.

Poruke po principu mejla

Ako se ova opcija zaista uvede za sve korisnike, to bi moglo potpuno da promeni način na koji koristimo aplikacije za poruke. Više nećemo morati da pitamo „da li imate WhatsApp“, jer će komunikacija biti moguća čak i bez njega. To bi moglo da znači i početak potpuno nove generacije aplikacija za dopisivanje, gde neće biti važno ko koju aplikaciju koristi, već samo da možete da pošaljete poruku, isto kao što danas šaljemo mejl bilo kome.

Za sada je funkcija još u fazi testiranja i nije poznato kada će postati dostupna svima, ali je jasno da WhatsApp priprema jednu od najvećih promena u svojoj istoriji.

