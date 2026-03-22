Snimak koji je šokirao javnost pojavio se sredinom marta 2026, u trenutku kada je besneo rat između Irana, SAD-a i Izraela i kada su ljudi očajnički tražili informacije sa terena.

Strani mediji i fact-check organizacije potvrdili su da je video u potpunosti napravljen pomoću veštačke inteligencije i 3D generisanja, ali pre nego što je razotkriven uspeo je da prevari milione ljudi širom sveta.

Zgrade padaju kao domine, Burdž Kalifa u plamenu

U video snimku se vidi potpuno uništen grad koji izgleda kao Tel Aviv, zgrade se ruše kao domine, a stravične eksplozije pogađaju naseljene zone. Jedna verzija je čak prikazivala kako gori centar Tel Aviva, dok druga prikazuje napad na najvišu zgradu na svetu Burdž Kalifu. Međutim, novinari su brzo otkrili da snimci nemaju nikakve veze sa stvarnim događajima.

Prema izveštaju u videu i analizama koje su se pojavile u medijima, sporni klipovi su za samo nekoliko dana skupili desetine miliona pregleda na društvenim mrežama, posebno na platformi X (bivši Twitter), Facebooku i TikToku.

Kako je AI uspeo da prevari ljude

Najšokantniji deo cele priče nije samo to što je video lažan, nego to koliko je ubedljivo izgledao. Fact-checkeri su objasnili da su snimci napravljeni pomoću naprednih AI alata koji danas mogu da generišu realistične eksplozije, dim, gradove i čak kamere koje izgledaju kao da ih drži stvarni čovek. Problem je što većina ljudi ne zna kako da prepozna takve snimke, pa se lažne scene šire mnogo brže nego stvarne.

Ujedinjeni Arapski Emirati naredili su čak i hapšenje više od 30 ljudi zbog širenja lažnih AI snimaka vezanih za rat, jer su takvi video-klipovi izazvali paniku među stanovništvom.

Zašto su ljudi poverovali

Problem je što kada iz ratne zone nema dovoljno pravih snimaka, ljudi su spremni da poveruju u sve što izgleda realno, a AI video se pojavio baš u trenutku kada su svi tražili informacije, pa je delovao kao pravi dokaz onoga što se dešava na terenu. Zbog toga su se pojavile i druge slične prevare kao što su lažni snimci političara, lažne eksplozije i video-klipovi koji su tvrdili da je neki lider poginuo. Iako su kasnije demantovani, mnogi i dalje veruju da su autentični.

Stručnjaci upozoravaju da će ovakvih slučajeva biti sve više i da će ratovi u budućnosti voditi ne samo vojske, već i algoritmi. U pojedinim analizama čak se navodi da je širenje AI lažnih snimaka već postalo deo „informacionog rata“ i propagande.

