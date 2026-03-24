Karl Pei, suosnivač i CEO kompanije Nothing, veruje da nas očekuje svet u kojem pametni telefoni više neće koristiti klasične aplikacije, već AI agente.

Pei smatra da će tradicionalne aplikacije, bez obzira koliko popularne bile, postati zastarele jer će inteligentni sistemi preuzeti izvršavanje korisnikovih zadataka.

Na konferenciji SXSW u Ostinu, Pei je objasnio da je ovo vizija koja je pomogla Nothingu da prošle godine zatvori Seriju C finansiranja od 200 miliona dolara.

Ideja je da uređaj koristi AI i personalizaciju dovoljno precizno da korisnici ne moraju stalno proveravati rezultate.

AI koji prepoznaje vaše namere

Prvi korak u ovom konceptu, koji se već testira u nekim kompanijama, je funkcija AI koja izvršava komande u ime korisnika, poput rezervacije leta ili hotela.

Ipak, Pei smatra da je to “prilično dosadno” i fokusira se na sledeću fazu - u kojoj AI uči korisnikove dugoročne namere.

Na primer, ako želite da budete zdraviji, uređaj može davati suptilne sugestije koje pomažu da postignete cilj.

“Još moćnije postaje kada AI sam predlaže stvari koje nismo ni znali da želimo,” rekao je Pei, upoređujući koncept sa memorijskom funkcijom ChatGPT-a.

Foto: Shutterstock

Kraj ekrana i klasičnih aplikacija

Pei opisuje svoj idealni AI-prvi telefon kao uređaj koji radi stvari za korisnika bez direktnih komandi. “Trenutni način korišćenja telefona je zastareo, još od pre iPhone-a,” rekao je.

“Imamo ekrane za zaključavanje, početne ekrane, aplikacije… svaki app zauzima ceo ekran i korisnik mora da ide kroz više koraka. Zaista se nije mnogo promenilo poslednjih 20 godina.”

On ističe da, iako je tehnologija evoluirala, način na koji je koristimo ostaje složen. Čak i jednostavne radnje, poput dogovaranja kafe sa prijateljem, zahtevaju više aplikacija - poruke, mape, Uber, kalendar.

Telefon koji “zna vaše namere”

Pei veruje da bi budući uređaji trebalo da rade po principu: “Poznajem te dovoljno dobro da izvršim tvoje namere bez da prolaziš kroz aplikacije.”

AI bi trebalo da obavlja zadatke bez manuelnog kucanja i navigacije kroz menije.

U budućnosti, interfejs telefona neće biti dizajniran za ljudsku upotrebu, već za AI agenta koji može neometano izvršavati komande.

Pei upozorava da aplikacije neće nestati preko noći, ali da će AI morati da koristi sisteme bez imitiranja ljudskog dodira po ekranu.

Interfejs budućnosti za AI agente

“Budućnost nije agent koji koristi ljudski interfejs,” rekao je Pei. “Treba kreirati interfejs koji je dizajniran za agenta. To je jedini način da napravimo sistem koji je zaista dugovečan i otporan na promene.”

Nothing već danas omogućava korisnicima da kreiraju mini aplikacije na svom operativnom sistemu, ali vizija Peija ide mnogo dalje - telefon koji ne koristi aplikacije kako bismo ih mi koristili, već AI koji koristi telefon da radi stvari za nas.

