Slušaj vest

Prošle nedelje, misteriozni AI model pojavio se anonimno na jednoj platformi za programere, izazvavši spekulacije da startup DeepSeek testira svoj novi sistem. Međutim, u sredu je otkriveno da stoji kineski tehnološki gigant Xiaomi. Model je pokrenuo talas interesovanja jer obećava da promeni način na koji korisnici interaguju sa veštačkom inteligencijom.

Raniji modeli DeepSeek-V3 i R1, poznati po svojoj povoljnoj ceni, izazvali su globalnu rasprodaju tehnoloških akcija, što je investitore navelo da preispitaju troškove američkih AI firmi. Sada, sa modelom sledeće generacije, znatiželja tržišta prema DeepSeek-V4 dostiže vrhunac.

Foto: Shutterstock

Hunter Alpha - neobični dolazak na scenu

Misteriozni model nazvan Hunter Alpha pojavio se na platformi OpenRouter 11. marta, bez bilo kakvih informacija o tvorcu. Platforma ga je naknadno opisala kao „stealth model“, čime je dodatno pojačala intrige oko njegovog porekla.

Tim MiMo, koji vodi bivša istraživačica Luo Fuli, potvrdio je da je Hunter Alpha zapravo rani interni test modela MiMo-V2-Pro. Ovaj model zamišljen je kao „mozak“ AI agenata, sposoban da izvršava složene zadatke sa minimalnim ljudskim nadzorom, mnogo brže nego obični četbotovi.

AI Week festival trajaće do 10. juna Foto: Shutterstock

Brzi prelazak sa četbota na AI agente

Luo Fuli je za lokalne medije izjavila da je razvoj MiMo-V2-Pro bio iznenađujuće brz. „Nazvala bih ovo tihom zasedom - ne zato što smo planirali, već zato što je prelazak sa četbota na agente bio toliko ubrzan da smo i mi jedva mogli da verujemo“, rekla je.

Novi model će sarađivati sa pet glavnih okvira za AI agente, uključujući OpenClaw, i nudi nedelju dana besplatnog pristupa programerima širom sveta. Njegovo lansiranje takođe je podiglo akcije Xiaomi-a na Hongkonškoj berzi za 5,8% u jednom danu.

Foto: Shutterstock

Karakteristike koje impresioniraju

Tokom testiranja, Hunter Alpha je sam sebe opisao kao „kineski AI model, primarno treniran na kineskom jeziku“, sa podacima koji sežu do maja 2025. godine, što je ista granica znanja koju koristi DeepSeek četbot. Iako nije otkrio svog kreatora, model je javno objavio da ima 1 trilion parametara i da može da procesuira do milion tokena u jednom interakcijskom prozoru.

Ove karakteristike ukazuju na ogromne sposobnosti u razumevanju i generisanju jezika. Inženjer Nabil Haouam napomenuo je da je ovakav kontekstualni kapacitet retkost čak i kod najnaprednijih AI sistema i da obično dolazi sa značajnim troškovima.

Foto: Shutterstock

Stealth testiranje postaje standard

Tajanstvena lansiranja modela više nisu neuobičajena. Platforme poput OpenRouter omogućavaju developerima da testiraju više AI modela kroz jedinstveni interfejs, što ih čini idealnim za anonimne probe. Sličan scenario desio se i sa modelom Pony Alpha, koji je prepoznat kao deo Zhipu AI GLM-5 sistema.

Hunter Alpha je brzo osvojio korisnike, premašivši 1 trilion tokena u korišćenju i zauzevši vrh OpenRouter rang liste. Ovaj trend potvrđuje da stealth lansiranja pružaju vredne povratne informacije i stvaraju uzbuđenje u AI zajednici, bez uticaja na reputaciju kompanija.

Šta ovo znači za tržište

Hunter Alpha pokazuje da kineske kompanije sve više koriste stealth lansiranja kako bi testirale nove AI modele bez rizika po reputaciju. Za globalno tržište to znači da će se konkurencija između američkih i kineskih firmi dodatno zaoštriti, jer Xiaomi sada ulazi u segment koji je do sada bio rezervisan za startupe poput DeepSeek-a. Investitori već prate ove poteze jer svaki novi model može da utiče na vrednost akcija i da promeni dinamiku u AI industriji.

Šta donosi korisnicima?

Za obične korisnike, Hunter Alpha je signal da će AI agenti uskoro postati deo svakodnevnog života - od pametnih telefona do kućnih uređaja. Ako Xiaomi uspe da integriše MiMo-V2-Pro u svoje telefone, korisnici bi mogli da dobiju asistente koji samostalno obavljaju zadatke, od zakazivanja sastanaka do upravljanja aplikacijama. To znači da bi „klasični četbot“ mogao da postane zastareo, a AI agenti da preuzmu centralnu ulogu u digitalnoj interakciji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.