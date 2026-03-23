Ilon Mask najavio je izgradnju ogromnog postrojenja za proizvodnju čipova u SAD, nazvanog Tera-fab, koje će omogućiti kompanijama Tesla, SpaceX i xAI da proizvode poluprovodnike interno. Cilj fabrike je podrška veštačkoj inteligenciji, robotici, autonomnoj vožnji i orbitalnim data centrima, čime Mask želi da ubrza svoje tehnološke ambicije.

Postrojenje će se nalaziti u blizini Teslinih sedišta i gigafabrike u Ostinu, Teksas, i biće zajednički vođeno od strane Tesla-e i SpaceX-a, obe kompanije kojima Mask predsedava. Fabrika će imati kompletnu opremu za proizvodnju i testiranje različitih vrsta čipova, što će omogućiti fleksibilnost u razvoju naprednih AI sistema.

Terawati računske snage i ciljevi fabrike

Mask tvrdi da će Tera-fab jednog dana proizvoditi čak teravat računske snage godišnje, što je ključno za planove razvoja AI i robotike u Tesli i xAI. Iako su neki stručnjaci skeptični zbog ranijih obećanja koja su kasnila, Mask ističe da je trenutni tempo industrije čipova premalo brz da bi zadovoljio rastuću potražnju.

„Stopa proizvodnje je mnogo manja nego što želimo. Ili pravimo Tera-fab, ili nemamo čipove, a mi nam čipovi trebaju, pa pravimo Tera-fab“, rekao je Mask, naglašavajući hitnost i strateški značaj projekta za svoje kompanije.

Dva tipa čipova za kopno i orbitu

Planirana fabrika proizvodiće 2-nanometarske čipove i podržava godišnje između 100 i 200 gigavata računske snage na Zemlji, dok će u orbiti moći da se koristi do jednog teravata. Dva tipa čipova imaju različitu namenu: jedan za edge i inference aplikacije, pogodan za Tesline Robotaxi i humanoidne robote Optimus, a drugi za visokoefikasne čipove u orbitalnim data centrima SpaceX-a i xAI.

Mask ističe da će većina čipova biti korišćena od strane xAI, dok precizni rokovi za početak proizvodnje još nisu objavljeni. Fabrika će kombinovati istraživanje i proizvodnju kako bi se osigurala nezavisnost od globalnih problema u snabdevanju poluprovodnicima.

Orbitalni data centri - računanje u svemiru

Mask planira pokretanje orbitalnih data centara počevši sa „mini“ AI satelitom sposobnim da generiše 100 kilovata računske snage. Ovi mali sateliti biće deo mreže koja se može skalirati do megavatskog nivoa, omogućavajući Tesli i xAI da koriste računarsku snagu direktno u orbiti.

U okviru svoje vizije za budućnost, Mask čak razmatra lansiranje satelita sa površine Meseca, kao deo šire strategije za „neverovatnu obilnost“ tehnoloških resursa. Orbitalni data centri takođe igraju ključnu ulogu u planiranom IPO SpaceX-a, koji bi mogao da prikupi do 50 milijardi dolara.

Izazovi i perspektive Tera-fab fabrike

Industrijski stručnjaci upozoravaju da je proizvodnja čipova izuzetno zahtevna i skupa, zahtevajući višemilijardska ulaganja i naprednu opremu. Postavlja se pitanje da li će Tesla i SpaceX moći da ispune ambiciozan plan izgradnje fabrike i skaliranja proizvodnje.

Trenutni dobavljači uključuju TSMC, Micron i Samsung, koji već proizvode čipove za Teslu. Međutim, Mask naglašava da je interna proizvodnja neophodna da bi njegova imperija AI tehnologija imala neprekidnu i sigurnu opskrbu poluprovodnicima.

Ako Tera-fab zaista zaživi, to bi moglo da promeni globalnu dinamiku u industriji čipova. Maskova ideja o internom razvoju znači da bi Tesla, SpaceX i xAI mogli da postanu manje zavisni od spoljnog snabdevanja. To bi istovremeno pojačalo pritisak na konkurente i otvorilo pitanje da li će druge velike firme slediti isti put ka sopstvenim fabrikama.

Šta ovo znači za korisnike

Za obične korisnike, Tera-fab bi mogao da znači brži razvoj novih tehnologija - od autonomnih vozila do humanoidnih robota. Ako Tesla dobije stabilan izvor čipova, proizvodi poput Robotaxi ili Optimus robota mogli bi da stignu na tržište ranije i sa boljim performansama. Istovremeno, orbitalni data centri koje Mask planira mogli bi da donesu novu eru cloud usluga, gde se računarska snaga ne nalazi na Zemlji, već u svemiru. To bi dugoročno moglo da utiče na dostupnost i cenu AI servisa za krajnje korisnike.

