Savezni porota u San Francisku proglasila je Ilona Maska odgovornim za tvrdnje da je prevario akcionare Twitter-a tokom kupovine ove kompanije za 44 milijarde dolara 2022. godine. Sudski proces je bio pažljivo praćen, jer je Mask optužen da je pokušao da svede cenu akcija kako bi pregovarao o boljem dogovoru ili čak odustao od preuzimanja.

Advokat akcionara, Frensis Botini, izjavio je da bi šteta mogla dostići oko 2,5 milijardi dolara. „To što je Mask najbogatiji čovek na svetu nije dozvola za neodgovorno ponašanje. Ako svojim tvitovima utičete na tržište, morate snositi posledice“, naglasio je Botini.

Tvrdnje i reakcije Maskovih advokata

Porota je utvrdila da je Mask odgovoran za dve od tri sporne izjave koje je dao akcionarima Twitter-a u aprilu 2022. godine. Jedna je tvrdila da je kupovina „privremeno obustavljena“ dok se ne potvrdi da botovi čine manje od 5% korisnika, dok je druga tvrdila da procenat botova može biti „mnogo veći od 20%“ i da preuzimanje ne može da se nastavi bez potvrde izvršnog direktora Twitter-a.

Advokati Ilona Maska iz kancelarije Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan nazvali su presudu „manjim problemom na putu“ i najavili žalbu. Mask je često birao da se sudski bori sa akcionarima, umesto da sklapa vanredna poravnanja.

Raniji sudski procesi i Maskova strategija

Ovo nije prvi put da Mask odgovara pred sudom zbog optužbi investitora. 2023. godine bio je suđen u San Francisku zbog tvrdnji da je prevario akcionare Tesla-e, a takođe se suočavao sa parnicama u Delaveru oko svoje plate od 139 milijardi dolara. Mask je u oba slučaja izašao kao pobednik.

Kupovina Twitter-a je završena u oktobru 2022., a platforma je preimenovana u X. Maskova strategija često uključuje javne tvitove i kontroverze koje utiču na cenu akcija, što je u ovom slučaju dovelo do presude o odgovornosti.

Sporne izjave i posledice

Akcionari su osporavali Maskove tvrdnje o botovima, tvrdeći da je obmanuo tržište. Porota je utvrdila odgovornost za dve izjave, ali nije dokazala da je Mask planirao sve kao šemu prevare. Tvrdnje su se odnosile na period između 13. maja i 4. oktobra 2022. godine, kada su akcije Twitter-a navodno veštački snižene.

Maskovi advokati su rekli da je njegova zabrinutost za botove bila iskrena i da govori o problemu nije dokaz namere za prevaru. Ipak, investitori koji su prodali akcije u tom periodu mogu potraživati nadoknadu štete.

Ambicije Maskove imperije

Pored Twitter-a, Mask vodi ambiciozne projekte kroz SpaceX, koja je u februaru kupila njegovu AI kompaniju xAI, u kojoj je bila platforma X. Time je stvorena najvrednija privatna kompanija na svetu, procenjena na oko 1,25 triliona dolara.

Mask je takođe u pregovorima da reši civilnu tužbu SEC-a koja ga optužuje da je prekasno objavio početne kupovine Twitter-a 2022. godine, kako bi mogao da kupi više akcija po nižoj ceni pre nego što investitori saznaju šta radi.

