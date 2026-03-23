Na konferenciji za programere u Palantiru, okruženoj hladnim martovskim danom i snežnim padavinama u Mid-Atlantic regionu, odbrambeni izvođači, vojni oficiri i korporativni izvršni direktori došli su da vide kako kompanija kombinuje AI sa stvarnim ratnim scenarijima. I pored hladnog vremena, atmosfera je bila puna entuzijazma - akcije kompanije rastu, a Palantir se predstavlja kao lider u primeni veštačke inteligencije za stratešku prednost.

Osnovana 2003. godine od strane Pitera Tila i njegovog kolege sa Stanforda Aleksa Karpa, kompanija je postala ključni partner Pentagona u AI transformaciji bojišta. Ipak, najveći rast poslednjih godina dolazi iz komercijalnog sektora. Šjam Sankar, CTO kompanije i rezervni poručnik u Vojsci SAD, ističe da komercijalni biznis raste 120% godišnje, dok je državna saradnja na 60%, ali “nije ni približno na istoj putanji”.

AI i “Iron Man” pristup poslovanju

Palantir je kroz generativnu veštačku inteligenciju ubrzao podršku klijentima. Ranije su inženjeri kompanije direktno ulazili u kompanije klijenata, pomažući im da integrišu softver u svakodnevne operacije. Danas, veliki jezički modeli omogućavaju Palantiru da gradi moćnije alate, dok inženjeri pomažu klijentima da razviju sopstvene sisteme.

Ted Mabri, bivši zaposleni i sada direktor komercijalnog sektora, opisuje kako su generativni modeli savršeno odgovarali potrebama kompanije. Sankar dodaje: „Naša filozofija je da gradimo Iron Man odela za kogniciju. Pre AI, tempo rasta bio je ograničen brojem ljudi i kreativnošću pitanja. Generativna AI je uklonila taj limit i promenila dinamiku rasta.“

Od vojne do komercijalne primene

Ključni govori na konferenciji uključivali su američkog viceadmirala, zvaničnika Maven AI projekta, kao i izvršne direktore iz Accenture, GE Aerospace, SAP i Freedom Mortgage. Raspored govornika ilustruje kako Palantir prelazi sa odbrane na komercijalni sektor.

Tokom doručka, demonstracija sistema u maloj porodičnoj modnoj firmi pokazala je praktične rezultate. Džordan Edvards, CEO Mixology Clothing, tvrdi da je AI sistem transformisao njegovo poslovanje, omogućivši povećanje marže sa gubitka od 9 dolara po artiklu do profita od 9 dolara po artiklu. On sebe sada opisuje kao „CEO raspoređen kod klijenta“.

Odbrana kao srž Palantira

Iako komercijalni rast kompanije beleži najveće brojke, njena srž i dalje leži u odbrambenim projektima. Tokom godina, Palantir je razvijao rigoroznu orijentaciju na rezultate, što je omogućilo da nadmaši konkurenciju u komercijalnom sektoru.

Sankar u svojoj knjizi Mobilizacija: Kako restartovati američku industrijsku bazu i sprečiti Treći svetski rat, poglavlje naziva „Fabrika je oružje“. I on i CEO Aleks Karp smatraju da američka industrija, posebno Silicijumska dolina, nije pokazala dovoljan patriotizam. Palantir želi da inspiriše druge kompanije da proizvode i nacionalnu odbranu, pored komercijalnog rada.

Fokus na aktivno bojište

Karp je na konferenciji naglasio da odbrambeni rad definiše Palantir, naročito dok je Amerika uključena u sukobe u Iranu. Dok šali sa svojim izgledom u blejzeru, objašnjava da obično govori o komercijalnim koristima, ali da je sada prioritet podrška vojnicima na frontu.

„U Palantiru smo stvoreni da damo našim ratnicima nepoštenu prednost. Cilj je bio da zaista nadmudrimo naše neprijatelje. I na to sam veoma ponosan“, kaže Karp, naglašavajući moralnu i stratešku dimenziju primene AI u odbrani.

Inovacija kroz iskustvo iz vojske

Palantirova dugotrajna integracija u vojnu sferu oblikovala je filozofiju kompanije. Borba da postane deo vojnih projekata primorala je kompaniju na rigorozan pristup i efikasnost, što je omogućilo primenu istih principa u komercijalnom sektoru.

Tehnološki razvoj uključuje i primenu generativnih modela koji povećavaju skalabilnost, dok “inženjeri raspoređeni kod klijenata” pomažu klijentima da prilagode softver svojim operacijama. Kompanija kombinuje vojnu preciznost sa komercijalnim inovacijama.

Komercijalni uspeh i industrijski uticaj

Palantir pokazuje da iskustvo u odbrani može podstaći rast u komercijalnom sektoru. Kroz AI i praktične alate, firme različitih veličina mogu povećati profitabilnost i efikasnost.

Primer Mixology Clothing ilustruje kako mali biznis može koristiti sofisticirane sisteme za odlučivanje i pregovore, što dovodi do konkretnih finansijskih rezultata i redefiniše ulogu CEO-a u digitalnoj eri.

Palantirova filozofija: Oružje i inovacija

Na kraju, Palantir se vidi kao kompanija koja kombinuje nacionalnu bezbednost i komercijalnu moć. Cilj je ne samo da unapredi vojnu tehnologiju, već i da inspiriše industriju da razvija proizvode koji služe i tržištu i odbrani.

Generativna AI, precizna analiza podataka i integracija sa klijentima stvaraju “Iron Man odela za kogniciju” - kako za rat, tako i za profit. Palantirova vizija je jasna: tehnologija treba da stvara superiornost, bilo na bojištu, bilo u poslovnom svetu.

Geopolitički značaj

Palantirova strategija pokazuje kako se granica između vojne i komercijalne primene AI briše. Dok američka vojska koristi njihove sisteme za prednost na bojištu, komercijalni sektor dobija iste alate za optimizaciju poslovanja. To znači da se AI razvija u pravcu gde isti algoritmi mogu da odlučuju o kretanju trupa i o marži modne kompanije. Ovakva simbioza otvara pitanje etike i kontrole - da li je ispravno da tehnologija razvijena za rat postaje standard u biznisu?

Šta donosi korisniku?

Za običnog korisnika, Palantirova vizija znači da će AI alati postajati sve dostupniji i moćniji, ali i da će dolaziti iz kompanija koje imaju vojnu filozofiju. To može da utiče na način na koji se AI integriše u svakodnevni život - od bankarstva do zdravstva - jer će alati biti oblikovani vojnom preciznošću i logikom „prednosti nad protivnikom“. Ljudi bi trebalo da razumeju da Palantir ne gradi samo softver, već i ideologiju u kojoj je AI sredstvo za nadmoć, bilo u ratu, bilo u tržišnoj utakmici.

