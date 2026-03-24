Platforma koja je promenila pravila igre i stvorila novu internet ekonomiju - OnlyFans. Od kuhinje i fitnesa do najkontroverznijeg sadržaja, pretvorila je obične ljude u milionere. Leonid Radvinski, čovek koji je stajao iza ovog digitalnog carstva, preminuo je u 43. godini - ali ostavio je za sobom priču o platformi koja je obične kreatore pretvorila u globalne zvezde i donela mu zaradu od skoro 2 miliona dolara dnevno.

Kompanija je potvrdila da je preminuo mirno, nakon duge borbe sa kancerom, uz molbu da se poštuje privatnost njegove porodice.

Radvinski je bio ključna figura u transformaciji OnlyFans-a iz nišne platforme u globalni fenomen. Kao direktor i većinski vlasnik, njegovo strateško vođstvo oblikovalo je način na koji kreatori zarađuju online i kako korisnici konzumiraju sadržaj.

Ali, dok poznate zvezde na platformi broje milione, prosečni kreatori na OnlyFans-u jedva sastavljaju kraj s krajem.

Put kontroverznog milijardera

Leonid Radvinski rođen je u Odesi, a odrastao je u Čikagu, gde je kasnije diplomirao ekonomiju na Northwestern University. Njegov rani profesionalni put počeo je još kao tinejdžer, kada je razvijao prve sajtove povezane sa industrijom za odrasle.

Ovo iskustvo oblikovalo je njegov poslovni instinkt i razumevanje digitalnog tržišta. Preuzimanjem OnlyFans-a 2018. godine, imao je jasnu viziju kako da platformu pozicionira kao centralno mesto za direktnu zaradu kreatora širom sveta.

Kako je OnlyFans obične ljude pretvorio u zvezde

PlatformaOnlyFans, pokrenuta 2016. godine, omogućava kreatorima da naplaćuju pretplatu za ekskluzivni sadržaj, uključujući video-snimke, fotografije i direktnu komunikaciju sa fanovima. Platforma uzima oko 20% prihoda, dok ostatak ide direktno kreatorima.

Iako je najpoznatija po sadržaju za odrasle, OnlyFans nikada nije bio striktno ograničen na tu nišu. Fitnes treneri, kuvari, blogeri i drugi kreatori koristili su platformu da prošire svoj domet i generišu prihod od svoje publike.

Trenutak kada je platforma eksplodirala

Pandemija COVID-19 2020. godine ubrzala je globalnu popularnost platforme. Milioni ljudi ostali su bez klasičnih izvora prihoda i tražili su online alternative. OnlyFans je pružio jednostavno rešenje kako za zaradu, tako i za zabavu.

Broj korisnika i kreatora naglo je porastao, a platforma je zabeležila stotine hiljada novih registracija dnevno. Ono što je ranije bila relativno mala zajednica, postalo je globalni fenomen.

Najveće zarade: ko su kreatori koji broje milione

Osnovni princip OnlyFans-a je jednostavan, ali izuzetno efikasan. Kreatori zarađuju kroz pretplate, napojnice i personalizovane sadržaje, dok platforma uzima manji procenat. Takav model omogućio je nekima da izgrade ozbiljne prihode, a Radvinski je kroz dividende ostvarivao stotine miliona dolara.

Pod njegovim vođstvom, kompanija je zabeležila milijarde dolara u transakcijama i stotine miliona korisnika, što je OnlyFans učinilo jednom od najprofitabilnijih digitalnih platformi.

Činjenice o OF - Top 1% kreatora uzima većinu novca

- Procene kažu da top kreatori zarađuju preko 30-50% ukupnog prihoda platforme.

- Prosečna zarada je iznenađujuće niska. Većina kreatora zarađuje ispod 200–500$ mesečno.

- Najveći skokovi dolaze od “hype” momenata. Npr. Bella Thorne je zaradila milion dolara za 24h - ali to nije dugoročni tempo.

- Adult content je i dalje glavni nosilac zarade

- Kreatori poput Amouranth dominiraju jer nude sadržaj koji publika direktno plaća.

- Čak i top kreatori mogu imati velike oscilacije iz meseca u mesec.

Na OnlyFans-u najviše zarađuju kreatori koji već imaju ogromnu publiku ili su uspeli da izgrade jak lični brend - kombinacija viralnosti, lojalne publike i direktne monetizacije je ključ. Među najpoznatijima su Blac Chyna, Bella Thorne i Amouranth, koji su u različitim periodima dostizali višemilionske mesečne prihode.

Ipak, važno je razumeti da su ti iznosi najčešće vrhunac, a ne stabilan prosek. U praksi, OnlyFans funkcioniše kao “winner-takes-most” ekonomija - mali procenat (top 1%) uzima ogromnu većinu zarade, dok ostatak kreatora ostvaruje znatno skromnije prihode.

Kontroverze, pritisci i pitanje budućnosti

Sa rastom popularnosti stigla je i pažnja regulatora. Britanski Ofcom je pokrenuo istrage zbog mogućeg pristupa maloletnika eksplicitnom sadržaju, dok su kritičari upozoravali na prisustvo nelegalnog materijala i sporove sa korisnicima.

Najveći šok dogodio se 2021. godine, kada je kompanija najavila zabranu seksualnog sadržaja - potez koji je izazvao pravi bunt zajednice. Kreatori su masovno reagovali, pretplatnici su pretili odlaskom, a mediji su pisali o „kraju OnlyFans-a“. Pod pritiskom javnosti odluka je povučena za samo nekoliko dana, što je pokazalo koliko je identitet platforme neraskidivo vezan za sadržaj koji ju je proslavio.

Danas, pitanje budućnosti ostaje otvoreno: da li će novi menadžment pokušati da „očisti“ imidž i proširi ga na fitnes, kuvanje i lifestyle, ili će OnlyFans zauvek ostati sinonim za adult industriju? Balansiranje između ogromnog komercijalnog uspeha i regulatornih pritisaka biće ključna bitka u godinama koje dolaze.

