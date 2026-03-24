Slušaj vest

Na Beogradskom sajmu automobila pojavio se neobičan hit koji je odmah osvojio posetioce - kineski električni model Bentu BTE05. Iako podseća na igračku, ovaj četvorotočkaš kombinuje moderan dizajn i funkcionalnost, nudeći četiri sedišta i digitalni kokpit u kompaktnoj formi. Cena od 9.800 evra čini ga najpristupačnijim električnim vozilom na sajmu, što izaziva veliko interesovanje urbanih vozača.

Iako mali, BTE05 nije igračka. Napravljen je kao vozilo kategorije L7E sa ojačanom čeličnom karoserijom, što znači da može da se nosi sa gradskim izazovima. Minimalistički spoljašnji izgled skriva iznenađujuće udobnu unutrašnjost, klimatizaciju i ISOFIX pričvršćenje za dečja sedišta, što ga čini praktičnim za porodice.

Foto: Filip Plavičić

Ušteda koja privlači - vožnja za par evra

Jedna od najvećih prednosti ovog električnog vozila je niska cena eksploatacije. Prema informacijama sa sajma, trošak vožnje iznosi svega nekoliko evra na 100 pređenih kilometara, što ga čini izuzetno privlačnim za gradske korisnike koji žele da uštede na gorivu.

Maksimalni domet od 170 kilometara po punjenju zadovoljava potrebe većine gradskih vozača. Za prosečnu porodicu, BTE05 pruža dovoljno autonomije da obavlja dnevne obaveze bez svakodnevnog punjenja, a kućna utičnica od 220V čini proces jednostavnim i pristupačnim.

Foto: 5nikolas5/Shutterstock

Laka kontrola i gradska agilnost

Vozači sa B kategorijom i navršenih 18 godina mogu bez problema upravljati ovim modelom. Pogon na zadnjoj osovini i elektromotor od 22 kW omogućavaju brzinu do 90 km/h, sasvim dovoljnu za gradske saobraćajnice i bulevare.

Uz radijus okretanja od samo 4,28 metara i pomoć u vidu parking senzora i kamere za vožnju unazad, manevrisanje kroz uske ulice i parkiranje na centarskim lokacijama postaje bez stresa. Ovo je vozilo osmišljeno upravo za gradski život, gde je prostor ograničen, a agilnost ključna.

Mali auto, velike mogućnosti - Bentu BTE05

Bezbednost i pouzdanost na prvom mestu

Kineski proizvođač nije zaboravio bezbednost. Standardna oprema uključuje ABS, EBD sistem kočenja i vazdušni jastuk za vozača. Ovi sistemi pružaju miran osećaj tokom vožnje, čak i u užurbanim urbanim sredinama.

Dodatno, garancija na bateriju traje 5 godina ili 100.000 pređenih kilometara, što daje dodatnu sigurnost i poverenje u tehnologiju. Za kupce koji traže siguran i pouzdan gradski automobil, ovo je važan faktor pri donošenju odluke.

Foto: Ilija Baošić

Povoljna kupovina uz subvencije i popuste

Kupovina Bentu BTE05 postaje još primamljivija uz sajamski popust od 2.000 evra, dok država nudi dodatnu subvenciju od 500 evra. Sve zajedno, ovo smanjuje početnu investiciju i čini vozilo dostupnim široj publici.

Za one koji žele ekonomičan, moderan i praktičan gradski automobil, BTE05 predstavlja optimalno rešenje. Kombinacija niske cene, električnog pogona i kompaktnih dimenzija čini ga ozbiljnim kandidatom za svakodnevnu vožnju u urbanim sredinama Srbije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.