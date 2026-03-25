Slušaj vest

Teresa Ribera, šefica odeljenja za antitrust Evropske unije, početkom nedelje sastaje se sa izvršnim direktorima najvećih tehnoloških kompanija - Sundarom Pičaijem (Google), Markom Zakerbergom (Meta) i Semom Altmanom (OpenAI). Susreti se održavaju u San Francisku, kao deo Riberine radne posete SAD, gde će kasnije govoriti na konferenciji Američke advokatske asocijacije.

Prvi sastanci ovog tipa ukazuju na sve veći interes EU da razjasni kako giganti digitalne industrije koriste veštačku inteligenciju i da li favorizuju svoje proizvode u odnosu na konkurenciju.

Foto: Shutterstock

Fokus na ceo AI ekosistem

Ribera je ranije izjavila da Evropska komisija istražuje kompletan AI “stack” od četbota, preko podataka za treniranje, pa do cloud infrastrukture. Cilj je da se razume kako dominantne kompanije koriste AI resurse da očuvaju ili prošire svoj tržišni uticaj.

Evropski regulator upozorava da postoji rizik od isključivanja konkurenata, posebno kada velike kompanije integrišu svoje AI servise u postojeće platforme i favorizuju ih pred korisnicima.

Foto: Shutterstock

Amazon i novi pregledi tržišne moći

Pored sastanaka sa Pičaijem, Zakerbergom i Altmanom, Ribera će se sresti i sa izvršnim direktorom Amazona, Endijem Džesijem. Takvi sastanci služe za prikupljanje informacija o strategijama koje kompanije koriste u razvoju AI tehnologija i infrastrukture.

Amazon, zajedno sa ostalim tehnološkim gigantima, uložio je milijarde dolara u cloud i AI resurse kako bi zadovoljio sve veću potražnju, što dodatno komplikuje regulatorni nadzor i tržišne analize.

Foto: Shutterstock

EU prati AI investicije i konkurenciju

Tehnološki lideri poput OpenAI, Nvidia, Meta i Google ulažu ogromne resurse u razvoj AI platformi i infrastrukture. Evropska komisija strahuje da ovakva dominacija može dovesti do otežanog pristupa tržištu za manje kompanije i startape.

Ukoliko regulatorni organi ne intervenišu, rizik je da nekoliko dominantnih igrača oblikuje pravila tržišta veštačke inteligencije, ograničavajući inovacije i konkurenciju u globalnom digitalnom sektoru.

Foto: Shutterstock

Susreti koji oblikuju pravila AI

Ribera naglašava da ove konsultacije sa CEO-ima služe kako bi se razjasnile prakse kompanija i potencijalni rizici za potrošače i konkurenciju. Rezultati ovih razgovora mogli bi da budu osnova za buduće zakonske inicijative EU u oblasti veštačke inteligencije.

Ovi sastanci simbolizuju sve intenzivniji nadzor regulatora nad AI tehnologijama, jer Evropska unija nastoji da balansira tehnološki napredak sa zaštitom tržišnog pluralizma i prava potrošača.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.