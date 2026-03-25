Nema zvaničnih upozorenja, nema pouzdanih mapa, nema jasnog odgovora gde je bezbedno. U takvom haosu, svaka informacija može da znači razliku između života i smrti.

Zato su obični ljudi odlučili da preuzmu stvar u svoje ruke. Bez podrške države, bez resursa velikih sistema, grupa volontera napravila je alat koji danas koristi stotine hiljada ljudi. Njihova mapa nije savršena, ali je često jedino što građani imaju.

Kada država ne upozorava, građani preuzimaju ulogu

Iran nema javni sistem za hitna upozorenja. U zemlji koja je pogođena napadima i tenzijama, to ostavlja milione ljudi bez osnovnih informacija o opasnosti.

Zbog toga je nastao Mahsa Alert, platforma koju su razvili aktivisti i stručnjaci za digitalna prava. Ona šalje obaveštenja o mogućim napadima, prikazuje potvrđene lokacije udara i omogućava korisnicima da prijave šta se dešava oko njih.

Iako ne može da zameni pravi državni sistem, za mnoge je postala ključni izvor informacija u realnom vremenu.

Mapa koja radi čak i bez interneta

Jedan od najvećih problema u Iranu je nestabilan ili potpuno ugašen internet. Zato je Mahsa Alert napravljen tako da funkcioniše i offline.

Aplikacija je lagana i može da se ažurira čak i uz minimalnu konekciju. Novi podaci dolaze u malim fajlovima koje korisnici mogu brzo da preuzmu kada se povežu makar na kratko.

Na mapi se nalaze potvrđeni napadi, rizične zone poput vojnih i nuklearnih objekata, ali i bolnice, apoteke i druga ključna mesta. Građani mogu da izbegnu opasne lokacije i pronađu osnovnu pomoć kada je najpotrebnija.

Istina nastaje iz hiljada malih prijava

Mahsa Alert se u velikoj meri oslanja na ljude. Korisnici šalju fotografije, snimke i informacije koje tim zatim proverava pre nego što ih objavi.

Proces verifikacije je spor i zahtevan. Hiljade prijava čeka potvrdu, a neke nikada ne mogu biti proverene. Ipak, upravo ta mreža građana čini platformu živom i relevantnom.

U zemlji gde su zvanični izvori pod kontrolom države, ovakav pristup postaje jedini način da se dobije realna slika događaja.

Digitalni mrak i borba za informacije

Iranske vlasti imaju skoro potpunu kontrolu nad internetom i digitalnom infrastrukturom. Mnogi građani su odsečeni od sveta, dok mediji koji funkcionišu unutar zemlje šire zvanične narative.

Istovremeno, nadzor je sveprisutan. Kamere, kontrolne tačke i digitalno praćenje deo su svakodnevice. Ljudi su čak hapšeni zbog deljenja informacija o ratu.

Mahsa Alert se zbog toga suočava i sa napadima. Platforma je bila meta pokušaja obaranja sistema i lažnih kopija koje zbunjuju korisnike, prenosi Wired.

U svetu bez pouzdanih informacija, čak i nesavršena mapa može biti spas. Mahsa Alert pokazuje koliko su ljudi spremni da se organizuju kada sistemi zakažu. Ipak, to je samo privremeno rešenje.

Totalno odsečeni

Internet blackout u Iranu traje još od 8. januara 2026. kada je država potpuno ugasila pristup mreži tokom protesta. Tehnički podaci su pokazali da je veza pala na oko jedan procenat normalnog nivoa, što znači da je skoro cela zemlja bila offline u isto vreme. Čak su i telefonske linije i mobilni podaci u nekim momentima prestajali da rade, pa ljudi nisu mogli ni da pozovu rodbinu u inostranstvu.

Situacija je sada još komplikovanija jer je u međuvremenu eskalirao rat i tenzije u regionu, pa su prekidi interneta postali još češći.

