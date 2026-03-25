U eri savremenih sukoba, čak ni vizuelni dokazi više nisu ono što su nekada bili. Fotografije iz vazduha, koje su godinama važile za najpouzdaniji izvor informacija, danas mogu biti izmenjene, zastarele ili potpuno generisane uz pomoć veštačke inteligencije. Time se briše jasna linija između autentičnog i manipulisanog sadržaja.

To je postalo očigledno kada se pojavila navodna fotografija uništenog američkog radara. Iako je na prvi pogled delovala uverljivo, ubrzo je otkriveno da je reč o AI obradi stare slike sa platforme Google Earth. Ovaj slučaj pokazao je koliko lako može doći do obmane, ali i koliko će u budućnosti biti teško razlikovati istinu od konstrukcije.

Sateliti više nisu neutralni

Satelitski sistemi sve više gube status neutralnih posmatrača i postaju deo strateških interesa država. U regionu Zaliva, ključnu infrastrukturu kontrolišu državne ili državom podržane kompanije, čime se značajno utiče na dostupnost i tok informacija.

Ujedinjeni Arapski Emirati koriste Space42 za komunikaciju i nadzor, dok Saudijska Arabija upravlja sistemima kroz Arabsat. Katar se oslanja na Es’hailSat, dok Iran razvija sopstvene kapacitete, uključujući satelit Paya satellite, čime dodatno menja odnos snaga u svemiru.

Ko kontroliše snimke - kontroliše narativ

Ključno pitanje više nije samo ko poseduje satelite, već ko ima pristup podacima koje oni generišu. Kompanije poput Planet Labs i MaxarTechnologies nude komercijalne snimke, ali u praksi prioritet imaju državne institucije.

To znači da novinari i istraživači često moraju da čekaju ili dodatno plaćaju pristup informacijama. U jednom slučaju, Planet Labs je odložio objavljivanje snimaka Bliskog istoka kako bi sprečio potencijalnu zloupotrebu, što je dodatno usporilo proveru činjenica i otvorilo prostor za različita tumačenja događaja.

Prostor za manipulaciju raste

Provera autentičnosti snimaka u velikoj meri zavisi od poređenja sa prethodnim materijalima. Upravo zahvaljujući toj metodi razotkrivena je lažna fotografija iz Teherana, jer su detalji ostali identični starijim snimcima.

Međutim, kada pristup novim podacima izostane, mogućnost provere značajno opada. U takvim okolnostima, manipulacije postaju teže za otkrivanje, a prostor za kreiranje sopstvenih narativa postaje sve veći. Time istina prestaje da bude univerzalna i postaje pitanje interpretacije.

Posledice se osećaju i u vazduhu

Uticaj ovih promena prevazilazi medijski prostor i direktno utiče na bezbednost. U vazdušnom saobraćaju sve češće dolazi do ometanja GPS signala, što predstavlja ozbiljan izazov za pilote tokom leta.

Kada GPS zakaže, posade se oslanjaju na starije navigacione metode, što smanjuje preciznost i povećava rizik. Dodatni problem predstavljaju lažni signali koji mogu poremetiti rad ključnih sistema u avionu, uključujući i one za bezbedno upravljanje letom, čime se jasno pokazuje da borba za kontrolu informacija ima konkretne posledice u stvarnom svetu.

