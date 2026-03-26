Aplikacija Viber ušla je u 2026. godinu sa značajnim izmenama svojih pravila korišćenja, ali iza formalnog ažuriranja kriju se konkretne promene koje utiču na svakodnevno iskustvo korisnika. Nove smernice ne odnose se samo na pravne detalje, već nagoveštavaju šire unapređenje same platforme, od bezbednosti do dodatnih servisa.

Iako većina korisnika ovakve izmene često preleti bez mnogo pažnje, detaljniji pogled otkriva da kompanija postepeno uvodi funkcije koje menjaju način na koji komuniciramo i koristimo mobilne usluge. Upravo među tim promenama nalazi se i jedna koja bi mogla biti posebno korisna za putnike.

Foto: Viber

Internet bez granica i bez kartica

Najveće iznenađenje dolazi u vidu funkcije Viber eSIM, koja još nije zvanično predstavljena, ali se već pojavljuje u dokumentaciji. Reč je o usluzi koja omogućava kupovinu mobilnog interneta za više od 150 zemalja, direktno kroz aplikaciju, bez potrebe za fizičkom SIM karticom.

Ovaj sistem funkcioniše po prepaid modelu, bez ugovornih obaveza, a korisnici će moći da biraju i kupuju pakete u posebnom delu aplikacije. Plaćanje će se obavljati digitalno, putem servisa kao što su Apple Pay i Google Pay, čime se dodatno pojednostavljuje priprema za putovanja.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše Viber eSIM

Važno je naglasiti da će Viber eSIM nuditi isključivo mobilni internet, bez lokalnog broja telefona, klasičnih poziva ili SMS poruka. Ipak, korisnici će moći nesmetano da koriste aplikacije za komunikaciju, uključujući sam Viber, kao i druge internet servise.

To praktično znači da više neće biti potrebe za kupovinom lokalne SIM kartice po dolasku u drugu zemlju, pod uslovom da uređaj podržava eSIM tehnologiju. Funkcija će, prema dostupnim informacijama, biti dostupna i korisnicima u Srbiji, dok se njeno uvođenje već postepeno sprovodi među određenim delom korisnika.

Foto: Viber

Bezbednost i privatnost u prvom planu

Pored nove eSIM opcije, Viber uvodi i unapređenja koja se tiču zaštite korisnika. Sistem za prepoznavanje neželjenih poziva dodatno je razvijen kroz Viber In funkcionalnosti, koje sada procenjuju potencijalne prevare na osnovu prijava drugih korisnika.

U oblasti oglašavanja uvodi se i Unified ID 2.0, gde se broj telefona transformiše u zaštićeni identifikator. Na taj način se omogućava prikaz relevantnijih oglasa, ali bez direktnog deljenja ličnih podataka sa oglašivačima, što predstavlja dodatni sloj privatnosti.

Foto: Shutterstock

Jasnije granice i veća kontrola

Ažurirana pravila donose i promene u načinu korišćenja platforme. Uvedena je jedinstvena politika fer upotrebe koja jasno zabranjuje zloupotrebu botova, masovno slanje poruka i automatizovano prikupljanje podataka, čime se pokušava suzbiti neželjeni sadržaj.

Dodatno, određene funkcije sada su dostupne isključivo punoletnim korisnicima, uz mogućnost provere starosti. Viber je takođe proširio informacije o upotrebi veštačke inteligencije, navodeći da sistemi mogu obrađivati poruke radi generisanja odgovora ili sažetaka, uz zadržavanje prava korisnika da upravljaju i brišu svoje podatke.

