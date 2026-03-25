OpenAI je objavio da će ugasiti aplikaciju Sora, alat za kreiranje kratkih video-snimaka iz tekstualnih inputa. Ova odluka takođe znači i prekid planiranog partnerstva sa kompanijom Disney.

U objavi na X, tim koji je razvijao Soru zahvalio se korisnicima na podršci i naglasio da je svestan da će odluka razočarati mnoge kreatore koji su koristili platformu za stvaranje sadržaja.

Rokovi i opcije za korisnike

OpenAI je najavio da će uskoro objaviti detalje o rokovima gašenja aplikacije. Takođe, korisnici će dobiti uputstva kako da sačuvaju sadržaj koji su do sada kreirali pomoću Sore.

Ovaj korak omogućava kreatorima da pripreme svoje materijale i smanje potencijalne gubitke, dok se kompanija fokusira na redefinisanje strategije razvoja AI alata.

Prekid saradnje sa Disney

Odluka o gašenju Sore dolazi svega tri meseca nakon što je Disney sklopio višegodišnji ugovor sa OpenAI-jem. Planirano je bilo da Sora generiše video-sadržaje bazirane na više od 200 likova iz franšiza kao što su Marvel, Pixar i Star Wars.

Disney je poručio da poštuju odluku OpenAI-ja, ali da će i dalje istraživati primenu veštačke inteligencije u komunikaciji sa publikom, uz poštovanje autorskih prava i zaštitu svojih franšiza.

Nezvanični razlozi za gašenje

OpenAI još nije javno objavio razloge za gašenje Sore. Međutim, mediji navode da bi odluka mogla biti deo šire strategije smanjenja troškova, ali i priprema za potencijalni izlazak kompanije na berzu.

Analitičari ocenjuju da je ovaj potez pokazatelj kako kompanije balansiraju inovacije sa ekonomskom održivošću, posebno kada su u pitanju resursno zahtevni AI projekti.

Šta ovo znači za kreatore sadržaja

Kreatori koji su koristili Soru sada moraju da pronađu alternativne alate za generisanje video-sadržaja, dok OpenAI planira da fokus prebaci na druge AI funkcionalnosti i servisne platforme.

Iako odluka izaziva razočaranje, eksperti smatraju da ovo otvara prostor za nove alate i tehnologije koje mogu zameniti ili unaprediti iskustvo kreiranja sadržaja uz pomoć veštačke inteligencije.

