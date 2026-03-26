Kako dete najlakše da zapamti vaš broj telefona?

WhatsApp je predstavio novu funkciju namenjenu deci mlađoj od 13 godina, koja omogućava kreiranje naloga pod nadzorom roditelja. Cilj je bezbednije korišćenje aplikacije, uz ograničenje funkcija samo na osnovne poruke i pozive, bez prikazivanja oglasa. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je postavljanje naloga i davanje pametnog telefona deci ovog uzrasta pitanje koje zahteva pažnju.

Kompanija ističe da, iako je aplikacija zvanično za korisnike starije od 13 godina, mlađi već koriste platformu za komunikaciju sa porodicom. Nova opcija odgovor je na zahteve roditelja koji žele bolju kontrolu i sigurnost svoje dece u digitalnom okruženju.

Kako funkcioniše roditeljski nadzor

Podešavanje naloga zahteva angažovanje i uređaja roditelja i deteta, uz autentikaciju preko QR koda, što osigurava uključivanje roditelja od samog početka. Tokom podešavanja, roditelji mogu pratiti ključne aktivnosti, poput dodavanja, blokiranja ili prijavljivanja kontakata.

Dodatne kontrole uključuju praćenje promena profila, zahteva za razgovor, aktivnosti u grupama, kao i opcije za nestajuće poruke i brisanje sadržaja. Sve funkcije zaštićene su šestocifrenim PIN-om kojim upravlja roditelj, čime se održava visoki nivo sigurnosti.

Roditelji imaju kontrolu, ali zrelost je ključna

QR autentikacija i PIN roditelja omogućavaju praćenje aktivnosti, ali deca mlađa od 13 godina često nemaju razvijene veštine samokontrole i procene rizika na internetu.

Odluka o otvaranju naloga treba da bude balans između praktične potrebe za komunikacijom i zaštite deteta od potencijalnih opasnosti.

Ograničene funkcije, ali očuvana privatnost

Deca ne mogu koristiti funkcije poput Meta AI, Channels ili Status, a upotreba nestajućih poruka u privatnim četovima je ograničena. Ipak, poruke i pozivi ostaju šifrovani od početka do kraja, čuvajući osnovni nivo privatnosti.

Pored toga, uvedena su upozorenja pri kontaktu sa nepoznatim brojevima, uz prikaz dodatnih informacija o zajedničkim grupama i državi pošiljaoca. Slike nepoznatih kontakata automatski se zamagljuju, a pozivi se mogu utišati.

Kontrola grupnih i privatnih interakcija

Zahtevi za razgovor smeštaju se u poseban folder zaključan roditeljskim PIN-om, dok pridruživanje grupama zahteva odobrenje roditelja. Prikazuju se detalji o veličini grupe i administratorima, čime se omogućava potpun nadzor nad online aktivnostima dece.

Ovakav sistem omogućava roditeljima da deci pruže sigurnu digitalnu slobodu, dok se istovremeno smanjuje rizik od nepoželjnih kontakata i nebezbednih sadržaja.

Priprema za prelazak na standardni nalog

Kada deca dostignu starosni limit od 13 godina, WhatsApp će ih obavestiti da mogu preći na standardni nalog. Roditelji, međutim, mogu odložiti ovu promenu do godinu dana, čime zadržavaju kontrolu nad pristupom funkcijama aplikacije.

Funkcija se za sada uvodi u odabranim regionima, uz planove za globalno proširenje. Ovaj potez deo je šire strategije kompanije Meta za unapređenje bezbednosti mladih korisnika, dok vlade širom sveta razmatraju dodatna ograničenja za maloletnike.

