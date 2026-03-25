Porota Višeg suda okruga Los Anđeles presudila je da su tehnološki giganti Meta i YouTube odgovorni po svim tačkama optužnice u slučaju u kojem su optuženi za namerno stvaranje zavisnosti kod sada 20-godišnje žene iz Kalifornije, kao i za narušavanje njenog mentalnog zdravlja.

Reč je o prelomnoj presudi koja bi mogla da postavi presedan za stotine sličnih slučajeva u kojima se tvrdi da bi tehnološke kompanije trebalo da budu odgovorne za štetne dizajnerske odluke, prenosi CNN. Odluka bi mogla da dovede do velikih promena u načinu na koji platforme društvenih mreža funkcionišu, posebno za mlade korisnike.

Porota je zaključila da su Meta i YouTube bili nemarni u dizajnu svojih platformi, da su znali da je njihov dizajn opasan, da nisu upozorili na te rizike, te da su prouzrokovali značajnu štetu tužiteljki.

Amerikanka Kejli i njena majka tužile su Metu, Google-ov YouTube, Snap Inc. (vlasnika Snapchata) i TikTok, optužujući ih da su je namerno navukli na internet kao dete i da su joj izazvali anksioznost, telesnu dismorfiju i suicidalne misli. Snap i TikTok su se nagodili u slučaju pre početka suđenja.

Odluka porote, koja je većala osam dana, usledila je nakon sedmonedeljnog suđenja na Višem sudu u Los Anđelesu. Naloženo je kompanijama da plate ukupno 3 miliona dolara odštete, a CNN navodi da je moguće da će biti dosuđena i dodatna kaznena odšteta. Porotnici su utvrdili da Meta snosi 70% odgovornosti za Kejline povrede, a YouTube 30%.

(Kurir.rs/ Jutarnji)

