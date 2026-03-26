Povodom jubileja 25-godišnjice održavanja najvažnije konferencije jugoistoka Evrope o primeni najsavremenijih informativnih i komunikacijskih tehnologija u domenu platnog prometa, finansijskih usluga i bezbednosti „Tehnobank“, omiljena aplikacija našeg regiona i dugogodišnji učesnik Rakuten Viberpriredio je posebnu prezentaciju „Konverzaciono bankarstvo – od dopisivanja do transakcija“.

U situaciji kada i vodeći menadžeri iz bankarskog sektora prepoznaju mnoštvo problema u uspostavljanju dugoročnih poslovnih odnosa sa svojim klijentima kroz redovne forme komunikacije, među kojima se ističu nizak nivo konverzija komunikacijskih kampanja (40%), izbor odgovarajućih kanala komunikacije (21%) i fragmentirane poruke čiji smisao se gubi u mnoštvu istih (21%) – rešenja koja nude aplikacije za razmenu poruka – iako već dovoljno dugo prisutne u bankarstvu - nisu dovoljno optimizovana.

Potencijal koji popularni mesindžeri poseduju kako bi unapredili bankarstvo je višestruk. Analitika u realnom vremenu i detaljnija procena rezultata i prihoda bi značajno podigla vrednost njihove upotrebe, što bi ohrabrilo još više banaka da koriste razmenu poruka za interakcije sa svojim klijentima koje bi dovele do još češćih konverzija. U tom smislu bi platforme koje istovremeno omogućavaju sadržajnu dvosmernu komunikaciju i njenu personalizaciju u neisprekidanom formatu – uz detaljnu analitiku procesa i konverzije koja proističe iz njega – mogle sve češće da se pojavljuju kao pravo rešenje za niz nedostataka koji trenutno prati sektor finansijskih usluga.

„Naš glavni cilj je da partnerima i korisnicima pružimo mogućnost međusobne komunikacije kroz zvanične i verodostojne poslovne naloge na Viberu uz sve najsavremenije oblike verifikacije i zaštite za njihove transakcije i najdragocenije podatke. Istovremeno, banke bi računale na najviši nivo performansi u procesu pravovremene razmene poruka bogatog korisničkog sadržaja – a korisnici imali besprekorno iskustvo iz lake i efikasne upotrebe visoko-interaktivnih formata unutar jedinstvenog i bezbednog kanala komunikacije“, izjavio je Nikolaos Sirios, Viši menadžer odeljenja za komercijalne aktivnosti za region Centralne i Istočne Evrope kompanije Rakuten Viber.

U tom smislu, mogućnost efikasnog ažuriranja transakcija i stanja računa, ustanovljenje pouzdanih procesa autentifikacije i bezbednosti komunikacije i korisničkih podataka i pružanje širokog izbora korisničkih servisa i interakcija ističu se kao glavne oblasti za razvoj objedinjenih bankarskih usluga putem mesindžera – koje svakodnevno i za razne odnosne potrebe koriste stotine miliona ljudi širom sveta.

Optimizacija bankarskog iskustva koja omogućava korišćenje jedinstvenih bezbednosnih kodova prilikom obavljanja finansijskih transakcija, verifikaciju identiteta klijenata, bezbednosne i transakcione notifikacije u realnom vremenu, izbor omiljene forme nagrada za korisničku lojalnost ili učestalost putem jednog klika, podsetnike za lako obnavljanje pretplatničkih paketa i sadržanih usluga i prednosti, komentarisanje i ocenjivanje nivoa pruženih usluga i korišćenje celodnevne automatizovane podrške i mogućnost rešavanja svih vrsta bankarskih problema od sada bivaju dopunjeni upotrebom veštačke inteligencije u oblasti finansija. Neki od najkorisnijih vidova te vrste inovacija bili bi prediktivno korišćenje bankarskih usluga, pružanje analitike u realnom vremenu i optimizacija svih segmenata korisničkh procesa.

