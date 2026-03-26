Slušaj vest

Donald Tramp pokreće ambiciozan plan: okuplja lidere najvećih tehnoloških kompanija u Savet za nauku i tehnologiju (PCAST). Među imenovanim su Mark Zakerberg iz Meta Platforms, Džensen Huang iz Nvidije i Lari Elison iz Oracle-a. Ova moćna grupa eksperata treba da oblikuje politiku veštačke inteligencije u SAD i odredi kako Amerika može da ostane globalni lider u tehnološkoj areni.

Prvobitna ekipa od 13 članova uključuje i Sergeja Brina iz Google-a i Lizu Su iz AMD-a, što jasno pokazuje da administracija želi stratešku sinergiju između vlade i industrije. PCAST postaje moćno telo koje kombinuje političku viziju i tehnološku ekspertizu.

Donald Tramp Foto: Shutterstock

AI kao nova arena globalne moći

Tramp je jasno stavio do znanja: veštačka inteligencija nije samo tehnologija, već strateški teren za takmičenje sa Kinom. Još prvih dana mandata, federalne agencije dobile su zadatak da pripreme Akcioni plan za AI, sa ciljem da uklone regulatorne prepreke i ubrzaju inovacije privatnog sektora.

Ovo nije samo politika - ovo je trka za budućnost. Savet PCAST će odlučivati kako će SAD ostati lider u AI, dok milijarde dolara ulaganja i najnoviji projekti iz Silikonske doline postavljaju nove standarde u tehnološkoj nadmoći.

Foto: Shutterstock

Ko drži kormilo PCAST-a

Savet će zajednički voditi David Saks, glavni za AI i kripto tehnologije u Beloj kući, i tehnološki savetnik Majkl Kratsios. Sa ukupno planiranih 24 člana, PCAST je postavljen da bude moćan motor inovacija i strateških odluka.

Dodavanje novih članova u narednim mesecima signalizira da administracija traži ravnotežu između tehnološke ekspertize i vizije političkih lidera. Ovo telo neće samo savetovati - ono će krojiti budućnost američke tehnologije.

Foto: Shutterstock

Od entuzijazma do očekivanja

Mark Zakerberg i Džensen Huang ističu da će savet pomoći SAD da ojača poziciju u AI sektoru. Elison iz Oracle nije želeo komentar, dok Google i AMD još nisu odgovorili. Ali interesovanje industrije je očigledno - ulazak Boba Mumgarda iz Commonwealth Fusion Systems pokazuje da PCAST pokriva i fuzionu energiju, ne samo digitalnu revoluciju.

Ovo je jasna poruka: administracija vidi tehnologiju kao ključnu moć, a PCAST je centralno telo koje odlučuje ko i kako vodi tu moć.

Foto: Shutterstock

AI, investicije i strateški impuls

Veštačka inteligencija je postala glavni pokretač ulaganja u SAD - kompanije planiraju trilione dolara u narednim godinama, dok administracija želi da ubrza razvoj sektora. PCAST postaje most između privatnog kapitala i državnih politika, gde svaka odluka oblikuje globalnu konkurenciju.

Od Nvidia do Meta Platforms, ovaj savet definiše kako će Amerika koristiti AI za strategiju, inovacije i moć. Ovo nije samo savet - ovo je ključni instrument za oblikovanje budućnosti tehnologije u SAD i svetu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.