Slušaj vest

Reddit uvodi nova pravila kako bi osigurao da korisnici zapravo komuniciraju sa pravim ljudima, a ne AI agentima. Izvršni direktor Reddita, Stiv Hafman, najavio je sistem ciljane verifikacije za “sumnjive” naloge, uz korišćenje alata trećih strana kako bi se potvrdilo da iza profila stoji stvarna osoba.

“Osećaj interneta se menja. Sve je teže razaznati sa kim ili čim razgovarate. Ali Reddit je mesto gde ljudi pričaju sa ljudima i tako želimo da ostane,” napisao je Hafman. “Naša platforma je o ljudskim razgovorima: haotičnim, ponekad sjajnim, ponekad ne, ali uvek stvarnim. Kako AI postaje sve prisutniji, želimo da korisnici znaju kada komuniciraju sa osobom, a kada sa mašinom.”

Šta se menja na Redditu?

Sada će platforma povremeno tražiti od sumnjivih naloga da potvrde da su ljudi. Hafman naglašava da će to biti retko i neće se odnositi na većinu korisnika, već samo na one koji pokazuju “automatizovano ili sumnjivo ponašanje”.

Uz to, Reddit uvodi oznaku ‘good bots’, dozvoljavajući legitimnu automatizaciju. Programeri sada mogu registrovati svoje aplikacije i dobiti zvaničnu etiketu, dok korisnici lakše mogu prijavljivati AI botove ili komentare za koje sumnjaju da su automatski generisani.

Kako Reddit proverava da ste čovek

Za potvrdu ljudskosti, Reddit će koristiti specijalizovane alate trećih strana. Hafman ističe da platforma može tražiti passkey provere od kompanija kao što su Apple, Google i YubiKey, a istražuju se i decentralizovane opcije poput World ID ili Face ID.

U nekim slučajevima, tražiće se i lična karta ili pasoš, ali to je “najmanje siguran i najmanje poželjan” metod, primenljiv samo u nekim zemljama poput Velike Britanije i Australije. Hafman naglašava da korišćenje AI za pisanje posta nije zabranjeno - i dalje je “siva zona”.

Internet prepun AI sadržaja

Hafman je objasnio da problem “AI slop-a” nije nov. Reddit se već dugo suočava sa lošim, neautentičnim sadržajem i sistem glasanja i moderacije platforme ga čini otpornijim od mnogih drugih mreža.

Kako AI postaje sve prisutniji, Reddit želi da očuva autentičnost ljudske interakcije, dok istovremeno omogućava kontrolisanu upotrebu automatizacije koja ne narušava iskustvo korisnika.

Korisnici sada imaju moć

Nova pravila omogućavaju Redditorima da prijave potencijalne AI botove i automatski “signaliziraju” sumnjive aktivnosti. Platforma planira da beleži komentare koji mogu ukazivati na AI poreklo, čime se stvara mreža proaktivne zaštite autentičnosti.

Cilj je jasan: Reddit želi da ostane mesto gde ljudi razgovaraju sa ljudima, zadržavajući kreativnost, haos i autentičnost razgovora, ali bez pretnje da će korisnici komunicirati sa lažnim ili automatizovanim nalozima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.