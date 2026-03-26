BYD Denza D9 ulazi u 2026. sa novom Blade 2.0 baterijom, sposobnom za punjenje od 10 % do 70 % za samo 5 minuta. Predprodaja počinje 29. marta, a vozilo stiže u plug-in hibridnoj i potpuno električnoj verziji.

Ovaj napredak znači da duga putovanja više ne zahtevaju duge pauze za punjenje, a hibridni model nudi preko 400 km vožnje u električnom modu, dok BEV dostiže do 800 km dometa. Takva kombinacija dometa i brzog punjenja čini D9 jednim od najpraktičnijih luksuznih MPV (Multi-Purpose Vehicle - višenamensko vozilo) na tržištu.

Dizajn koji ostaje prepoznatljiv

Eksterijer D9 zadržava klasični MPV oblik, ali donosi novu prednju rešetku sa trodimenzionalnim efektom. Dimenzije su gotovo identične prethodnoj generaciji: 5250 mm dužine, 1960 mm širine i 1900 mm visine.

Promene su suptilne, ali osvežavajuće, dok praktičnost i prostranost ostaju glavni aduti za putnike i porodice koje traže luksuzni MPV. Novi detalji prednjeg dela takođe daju automobilu moderniji i sofisticiraniji izgled, bez ugrožavanja prepoznatljivog identiteta modela.

BYD Denza D9: Električni MPV za porodice i profesionalce sa visokim zahtevima

Pogonske opcije: snaga i fleksibilnost

Hibridni model kombinuje 1,5-litarski turbo motor sa prednjim i zadnjim elektromotorima, pružajući kombinovanu snagu od 360 kW. BEV verzija sa prednjim motorom od 340 kW i AWD opcijom sa dodatnih 70 kW omogućava do 800 km električnog dometa.

Ova kombinacija omogućava ravnotežu između performansi i praktične upotrebe, sa dovoljno snage za dinamičnu vožnju, ali i fokusom na svakodnevnu funkcionalnost. Zahvaljujući ovim opcijama, D9 može da se prilagodi različitim stilovima vožnje i potrebama korisnika.

Brza i pametna baterija

Short Blade 2.0 baterija omogućava ultra brzo punjenje čak i na niskim temperaturama, sa 97 % kapaciteta za oko 12 minuta pri -20 °C. Plug-in hibrid i BEV verzije koriste iste tehnologije, što olakšava planiranje putovanja i smanjuje zabrinutost zbog dometa.

Baterija je takođe optimizovana za dugoročne performanse i sigurnost, što znači da korisnici mogu da računaju na stabilnu autonomiju i pouzdanost i tokom više sezona intenzivne upotrebe.

Globalni uspeh i tržišni kontekst

Do kraja 2025. D9 je zabeležila 300.000 isporuka, dominirajući luksuznim NEV MPV segmentom u Kini. Model je dostupan u Australiji i Filipinima, a uskoro stiže i u Evropu.

Cene se kreću od 85.990 USD u Australiji do PHP 4,298,000 na Filipinima. D9 pokazuje kako brzo rastuća tehnologija i proširenje tržišta oblikuju segment luksuznih električnih MPV vozila, dok BYD istovremeno postavlja nove standarde u dometu, brzini punjenja i ukupnoj praktičnosti.

